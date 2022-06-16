Украина хочет взрывать самолёты с россиянами

Чтобы все поняли, от кого исходит столь зловещее пожелание, листовка обрамлена жовто-блакитной каемочкой. Фото: СОЦСЕТИ

Украинская «спецпропаганда», прославившаяся лютой ненавистью ко всему русскому, пробила очередное дно.

В туалетах лайнеров, принадлежащих солидным авиакомпаниям Lufthansa, Turkish Airlines, Bangkok Airways, вдруг стали появляться стикеры с графическим изображением взрывающегося воздушного судна и надписью на английском языке «Самолеты с русскими должны разбиваться». А чтобы все поняли, от кого исходит столь зловещее пожелание, листовка-самоклейка обрамлена жовто-блакитной каемочкой.

Официальных заявлений от авиакомпаний пока не последовало, хотя понятно, что подобная «агитация» тянет на крупный скандал и способна отпугнуть от полетов многих потенциальных клиентов. Тем более, что с Украины приходят сведения о том, что поставляемые туда с Запада переносные зенитно-ракетные комплексы, взрывчатка и другие смертоносные вооружения вовсю разворовываются и попадают в неизвестно чьи руки. И какой-нибудь щирый нацик с мозгом питекантропа вполне может попробовать «завалить» гражданский борт, на котором окажутся пассажиры с российскими паспортами. Что будет с другими, его явно не встревожит.

Вообще-то речь идет о прямой террористической угрозе. Неужто Запад и на это закроет глаза в угоду «отстаивающей свободу» Украине?