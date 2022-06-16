Кирилл Стремоусов: Дети Херсона получат российские свидетельства о рождении

Херсон. Ребенок и российский военнослужащий на набережной города. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство Российской Федерации. Об этом сообщают местные власти. На «Радио «Комсомольская правда» мы говорили с заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кириллом Стремоусовым.

- Вы выдаете свидетельства о рождении, где пишется место рождения - Российская Федерация?

- С момента начала спецоперации все загсы по приказу украинских властей перестали подавать признаки жизни. С 24 февраля загсы не регистрировали гражданство, не выдавали свидетельств о рождении. А узаконить всех родившихся после 24 февраля надо. Принято решение, что все дети, которые рождены с 24 февраля, получат гражданство и свидетельство о рождении по образцу гражданина Российской Федерации.

- И где они их получат?

- На данном этапе в административных центрах, которые принимают документы на получение российского гражданства. Их количество увеличивается. И там люди уже могут зарегистрировать своего ребенка.

- Есть решение об этом на высшем уровне?

- Президент России принял решение о том, что дети-сироты, которые находятся сейчас на освобожденных территориях, автоматически получают гражданство Российской Федерации.

- Что в свидетельстве о рождении ребенка в Херсоне будет написано?

- Фамилия, имя, отчество, дата рождения…город. И по свидетельству Российской Федерации, скорее всего, будет написано «Российская Федерация».

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Фото: YouTube

- Что еще хорошего происходит?

- Преодолеваем саботаж местных властей, которые не занимались вопросом социального развития региона, а интересовались исключительно своей наживой… Происходит смена элит. Много людей приходит, которые идеологически настроены. А коррумпированные чиновники боятся работать в администрациях. Украинские власти так устроили, что любое сотрудничество «с оккупационной властью» является коллаборацией, подпадает под статью «госизмена».

- Это касается лишь чиновников?

- Все люди на территории Херсонской области, даже те, кто попытался получить гуманитарную помощь, уже объявлены нацистскими властями Киева коллаборантами, предателями. Но в Херсонской области никто никого не принуждает к мобилизации. Никто никого не притесняет за то, что человек говорит на украинском, татарском, английском. Мы формируем органы власти не только в Херсоне, но и в районах. Формируем правильное понятие слова «культура». Чувствуем себя в Херсонской области как свободные люди.

- Для вас пример - Республика Крым?

- Да! В Крыму постоянно проводятся культурно-массовые мероприятия, есть разносторонние программы. И мы к этому стремимся. Но в то же время в социальных сетях кричат, что на Херсон идут ВСУ, что 10 километров осталось, что они вот-вот ворвутся в Херсон и будут устраивать нацистский террор. Конечно, это фейки, которые распространяются людьми, которые точно не думают о психологическом спокойствии граждан.

- Сообщалось, что был подорван автомобиль главы военно-гражданской администрации Херсона Владимира Сальдо...

- Все его подхватили, в том числе и российские СМИ. Потом опровергли. Эта история как раз построена на эмоциях. Люди продолжают верить в самую отъявленную чушь и не понимают, что это психосоматическая форма их страха. Я живу в Херсоне, свободно перемещаюсь по городу, несмотря на угрозы, веду свою работу, формирую общественное мнение и вижу, что мы уже составная часть России. И в любом случае нам никто не сможет этого запретить. И никто нас не остановит.

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