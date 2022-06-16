Как избежать синдрома ранней сидячей смерти

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Давно разными учеными доказано, что если не делать перерыв в работе, то снижается вся деятельность человека — и мозговая, и физическая. Постепенно иссякают все ресурсы, включая когнитивные. То есть рассеиваются мысли, пропадает концентрация, из-за чего человек начинает отвлекаться от основной задачи, руки сами тянутся к телефону с соцсетями.

От сидячей работы без перерыва в офисе страдает и физическое здоровье, и когнитивные функции. Как пишет знаменитый доктор Бубновский в своей книге «Зарядка для офисного планктона»:

- Каждый час нужно делать 15-минутный перерыв. Пять минут сделайте легкую зарядку, а оставшиеся десять - пить чай. Психологи убеждены, что мозг не может работать больше 45 минут без 15-минутного отдыха. Иначе эффективность работы падает.

По другим данным, психологи рекомендуют для перезагрузки мозга во время работы делать больший перерыв — чтобы переключиться на новую задачу, нужно дать мозгу отдохнуть как минимум полчаса.

От сидячей работы без перерыва в офисе страдает и физическое здоровье, и когнитивные функции. Фото: Shutterstock

Но когда мы постоянно сидим, разумеется, страдает не только мозг.

К.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова в своей книге «Обман веществ» пишет:

«В 2010 году американские ученые открыли новый синдром – ранней сидячей смерти (Sedentary Death Syndrome). За последнее время у людей сильно сократилась физическая активность, и при этом они стали не столько ходить-стоять-лежать, сколько сидеть. Впору называться не «хомо сапиенс», а «хомо седенс» – «человек сидящий».

Конечно, человек умирает не от того, что сидит. Но когда он постоянно сидит, то дряхлеет и стареет раньше времени. Его сердечно-сосудистая система приходит в негодность – и каждый третий человек в мире умирает от сердечно-сосудистых болезней.

Это самая распространенная причина смерти.

С точки зрения эндокринологии синдром ранней сидячей смерти характеризуется изменением такого важнейшего фермента, как липопротеинлипаза, в организме он работает с жирами. Где этот фермент активен, там ускоряется обмен веществ.

Если грубо, в мышечной ткани липопротеинлипаза сжигает жир, а в жировой ткани, наоборот, накапливает. Если человек много сидит, фермент перестает быть активным в мышечной ткани.

И самое печальное: если после 6–7 часов сидения в офисе человек топает в фитнес, липопротеинлипаза все равно в мышцах не активизируется. То есть сидение в офисе невозможно стопроцентно компенсировать ударным трудом в качалке.

Есть ли выход? Да. Нужно двигаться каждый час. Пробежаться по лестнице с документами вверх-вниз несколько этажей.

Только так вы «заведете» свой метаболизм, разбудите липопротеинлипазу. Тогда и работа в спортзале будет для вас более продуктивной.

Вот прямо сейчас, пожалуйста, встаньте и повторите какое-нибудь движение несколько раз. Даже самое нелепое, но энергичное, оно даст сигнал вашему организму: «Я еще жив, не отключайся, пожалуйста».