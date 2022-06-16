Заммэра Ефимов: 150 промзон в Москве подвергнутся реновации в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

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По программе реновации промышленных зон Москвы «Индустриальные кварталы» уже заключено 7 договоров на комплексную застройку территории. Еще 150 территорий находятся в высокой степени готовности к реновации, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов во время роад-шоу проекта на Петербургском международном экономическом форуму (ПМЭФ-2022).

- Это беспрецедентный объем земельных участков, - отметил Ефимов. – «Индустриальные кварталы» несут потенциал для создания новых рабочих мест, что особенно важно сейчас, когда во главе угла стоит импортозамещение. Мы понимаем, что современные производства уже не требуют таких же огромных промышленных зон, что и раньше. Новые технологии позволят использовать старые промзоны более эффективно.

Проект «Индустриальные кварталы» направлен на создание на территории старых промзон новых промышленных производств, а также деловой застройки, общественных пространств и жилья.

Владимир Ефимов сообщил, что помимо 2000 гектаров в тех 150 промзонах, которые уже готовы к реновации, власти Москвы рассматривают градостроительный потенциал еще 4000 гектаров в промышленной застройке.

- Думаю, что половина из это территории тоже попадет в программу, - сообщил заместитель мэра.

В ближайшие дни будут объявлены аукционы на комплексное развитие территорий промзон «Теплый Стан», «Автомоторная» и «Южная Бутово», сообщили во время роад-шоу.