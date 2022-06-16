Минобороны: за сутки на позициях уничтожено более 480 украинских националистов

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине. Основные удары за прошедшие сутки наносились по укрепрайонам ВСУ в Донбассе.

- В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково Харьковской области, - заявил на прошедшем брифинге журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки было поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области, пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова, более 280 националистов, два склада боеприпасов в районе Раздоловки Донецкой Народной Республики, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Представитель Минобороны России также рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, а по всему Донбассу семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Еще бойцы ПВО успели перехватить одну баллистическую ракету «Точка-У» в районе Стахановка Луганской Народной Республики, а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Чернобаевка, Сухой Ставок , Каменка, Долгенькое, Малые Проходы, Донецк, Докучаевск, Сухая Каменка, Ясиноватая, Копанки, Новозвановка, что позволило спасти десятки жизней мирным гражданам.

Конашенков подчеркнул, что ответным огнем ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, более 200 националистов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре орудия полевой артиллерии, 18 специальных автомобилей, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в Жовтневое и Кульбакино Николаевской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры беглого огня расчетов 152 мм самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ в ходе специальной военной операции

На кадрах можно увидеть, как огонь ведется на дальностях до 30 километров. Это фиксирует беспилотник «Орлан-10», оператор которого корректирует точный огонь.

- В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехники противника, - прокомментировали слаженную боевую работу артиллеристов в Минобороны России.

Отметим, что огонь из 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

204 - самолета.

131 - вертолет.

1218 - беспилотных летательных аппаратов.

340 - зенитных ракетных комплексов.

3569 - танков и других боевых бронированных машин.

526 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

1968 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3647 - единиц специальной военной автомобильной техники.