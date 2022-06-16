Концессий в сфере ЖКХ с каждым годом становится все больше

Василий Тихонов, генеральный директор Ассоциации «ЖКХ и городская среда» (в центре). Фото из архива В.Тихонова

Объем заключенных концессионных соглашений в сфере ЖКХ в минувшем году, по данным Минстроя России, значительно вырос. Почти половина из них приходится на сферу водоснабжения и водоотведения. И это неудивительно. Жилищно-коммунальное хозяйство в России – приблизительно одна пятая от всей экономики страны. Буквально каждый гражданин России имеет взаимоотношения с системой ЖКХ. Поэтому от способности этой сферы отвечать насущным нуждам населения во многом зависит социальная стабильность страны.

ЖКХ – как лакмусовая бумажка, выявляет проблемы естественных монополий, структурные и ценовые деформации экономики, отображает вопросы межбюджетных отношений, безопасности и благосостояния граждан.

О том, чем «живёт и дышит» сегодня жилищно-коммунальное хозяйство России наш корреспондент побеседовал с генеральным директором Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василием Тихоновым.

- Василий Владимирович, расскажите, пожалуйста об Ассоциации «ЖКХ и городская среда» и рабочей группе по развитию ЖКХ Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. Как я понимаю, это объединённая площадка, созданная для выработки эффективных решений, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Когда она была создана? Кого объединяет? Цели создания и механизм их реализации?

- Ассоциация создана десять лет назад. Именно как площадка для открытого обсуждения системных проблем отрасли и выработки общих, устраивающих все заинтересованные стороны, решений и предложений, в том числе по совершенствованию законодательства. За прошедшее время она зарекомендовала себя, как инструмент эффективного разрешения конфликтных ситуаций и споров. В немалой мере содействуя защите прав и интересов всех участников жилищно-коммунальных отношений.

Работа шла с разной интенсивностью, менялись условия, организации, которые входили в Ассоциацию. За десять лет принято очень много решений, экспертных заключений для формирования нормативно-правовой базы, которая сегодня есть в России и касается отрасли жилищно-коммунального хозяйства. За последние полгода мы интенсифицировали свою работу, вошли в разные государственные и общественные структуры. Ведь наша основная задача – быть экспертами в области жилищно-коммунального хозяйства, работать на благо жителей нашей страны, способствовать увеличению эффективности комплекса ЖКХ.

В Ассоциации сегодня порядка 30 организаций, среди которых – энергетики, жилищные службы, службы обеспечения – например, городской канал Москвы, службы Петербурга и много уральских предприятий. Мы тесно сотрудничаем со всеми, обмениваемся мнениями и расширяем свою географию. Как руководитель Ассоциации, я вхожу в экспертный совет по ЖКХ при Комитете Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Недавно принимал участие в обсуждении и изменении законопроекта об энергетике и энергосбережении, которой уже внесён в Государственную Думу. Тема для жителей нашей страны актуальная. По мере сил эксперты Ассоциации формируют предложения, направленные на повышение качества жизни наших граждан.

Сейчас правительство совершенно правильно уделяет большое внимание строительству жилья, но при этом задача нашей Ассоциации – делать так, чтобы работа с уже существующими субъектами жилищно-коммунального хозяйства не оставалась «за кадром». Эти вопросы требуют не только средств, но и эффективного управления всеми процессами.

- Как функционирует рабочая группа по развитию ЖКХ Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации?

- На профессиональном языке мы называем его – «регуляторная гильотина». Там вырабатываются все изменения в законы, а сейчас это наиболее актуально, когда нужно быстро, буквально «с колен» принимать решения в текущей ситуации. Это все реально работает.

- Расскажите о проектах ассоциации. Что такое «Умный город»? Какие ещё проекты есть, на что направлены? Как реализуются?

- Проектов достаточно много. «Умный город» сегодня уже реализуется правительством. Он многократно претерпевал изменения в своей структуре, и я уверен, что он ещё будет меняться. Потому, что найти то, последнее решение – просто невозможно. Ещё пять лет назад «Умный город» был только на бумаге, а сейчас процесс активно развивается, выделяются средства для реализации, все больше людей подключаются к проекту.

«Умный город» включает в себя все системы жизнеобеспечение жителей. К примеру, безопасность человека – это не только наличие камер видеонаблюдения. Есть ещё и освещение в вечернее время, и качественные автомобильные дороги, и ограждения, и пешеходные переходы, тротуары, велодорожки. Безопасность гражданина – это глобальный вопрос.

Комфорт – еще один важный аспект в рамках «Умного города». Как его добиться?! К примеру, вы каждый день передвигаетесь по городу и уже не замечаете, что идёте по красивому тротуару, который огорожен от машин. И опять же, есть подсветка, которая создает хорошее настроение в вечернее время. Рядом – высажены цветы, облагорожены клумбы, зелёные аллеи. Скажу, что Москва очень сильно отличается от других городов. И одна из задач нашей Ассоциации «ЖКХ и городская среда» делать всё, чтобы помогать продвигать современную городскую среду в регионы.

Участие в «Умном городе» - очень интересно. Важно, что туда вовлекается молодежь. Мы участвуем в различных форумах, выступлениях, взаимодействуем со всеми. Задача наших экспертов сегодня – помогать разрабатывать и реализовывать проекты, которые необходимы для жизнеобеспечения и комфортного проживания наших граждан.

- Жилищно-коммунальное хозяйство – это не только двадцать процентов всей российской экономики, это отрасль, в которой буквально живёт каждый гражданин России. Каково сегодня состояние отрасли? Отвечает ЖКХ нуждам населения? Какие наиболее острые проблемы стоят сейчас в сфере ЖКХ?

- Однозначного ответа на этот вопрос нет. В отрасли работает огромное количество людей. Она вмещает в себя и управление многоквартирными домами, и тепло-водообеспечение, и тот же «Умный город», и проект «Чистая вода», и очистные сооружения. Безусловно, в ЖКХ работают профессионалы.

Очень много вопросов сегодня возникает с тем, как управлять многоквартирными домами. Скажу прямо: пока жители сами не захотят быть собственниками и принимать решения, а не передавать их другим управленцам, - толку не будет. Мне кажется, что сами жители должны больше участвовать в процессе управления многоквартирными домами.

Ассоциации «ЖКХ и городская среда» уделяет много времени вопросам работы сетей – водообеспечения, теплоснабжения, проекту «Чистая вода». Это – и безопасность, и качество жизни.

Сегодня в отрасли работает огромное количество государственных, муниципальных, унитарных предприятий, которые создают тепло и подают тепло и воду. Но коммуникации стареют, требуется огромное количество финансовых вложений. Муниципальных средств и средств государственного бюджета, которые вкладываются туда ежегодно, явно недостаточно.

Сегодня есть очень интересные проекты концессионных соглашений, которых по стране уже тысячи. Они предполагают, что привлекаются не только средства инвесторов, но и различных фондов, государственных структур. Это достаточно эффективно, но только тогда, когда видно, что концессионное соглашение направлено на ответственную эксплуатацию и модернизацию производства, а не делается ставка на увеличение тарифов.

- Тарифы – это то, что, наверное, больше всего будоражит население. Что можно об этом сказать?

- Тарифы – это самая больная тема в отрасли ЖКХ. Мы никуда от них не денемся. Никто не хочет поднимать тарифы - ни органы местного самоуправления, ни государство, которое за этим следит. Есть предельные параметры тарифного регулирования по каждой отрасли. Но тем не менее, если сегодня говорить о той доле из тарифов, которая идет на заработную плату по отрасли, то она значительно ниже, чем та же доля в зарубежных странах. Это отдельный вопрос, который надо выносить на обсуждение и решать.

Отрасль ЖКХ сегодня требует колоссальной модернизации. Каким образом это делать? На мой взгляд, нет иного варианта, кроме как идти через концессионные соглашения. Может быть, это название является нарицательным для нашего населения, но нужно убеждать и граждан, и структуры. Кроме того, я уверен, что каждое концессионное соглашение надо проверять – для чего оно создается. Либо для того, чтобы формально что-то делать и набивать карман «инвестора», либо – действительно инвестор и муниципальное образование хотят улучшить качество предоставляемых услуг за счёт модернизации производства, привлечения энергосберегающих технологий, и тем самым уменьшить или стабилизировать рост тарифов. Это – совершенно реально и такой опыт есть у нас в муниципалитетах.

Ещё один вопрос, которым тщательно занимаются эксперты Ассоциации «ЖКХ и городская среда» - очистные сооружения. Оборудование современных очистных систем для многих регионов – это вопрос будущего. Но тарифа по очистным сооружениям нет, он не разработан. Некоторые предприятия только пытались это сделать. Очевидно, что инвестор в эту сферу не придёт, пока не будет понимать, каким образом он получит свои средства обратно. Государственных и муниципальных средств на это просто недостаточно. Такое же положение дел с ливневой канализацией, которая во многих городах находится в ненадлежащем состоянии или неудовлетворительно обслуживается, либо отсутствует вообще. Не хочу говорить о том, кто в этом виноват, стрелочника всегда можно найти. По факту есть ситуация, которую надо разрешать. Если мы говорим о России, как о стране, благополучной с точки зрения экологии, то этому точно надо уделять внимание.

- Что можно сказать о современных стандартах в ЖКХ в России?

- Стандарты ЖКХ приблизительно одинаковы и за рубежом, и в России. Вопрос в том, кто придерживается этих стандартов, а кто «спустя рукава», на них смотрит. Есть стандарты по чистой воде. А по экологии – их нет. Сейчас это несколько в стороне, но мы всё равно придем к тому, чтобы учёт выбросов в атмосферу был одинаков и в Европе, и у нас. И в этом направлении есть ряд предприятий, которые ведут разработки.

Говоря о стандартах, надо отметить, что жители должны сами быть более активными, определяя эти стандарты. Причём начинать можно с бытовых мелочей. Скажем, жители многоквартирного жилого дома, сами могут решать, как часто проводить уборку общедомовой территории, нужен ли консьерж и так далее. В советское время мы сами по очереди мыли подъезды. Я – не исключение. Все зависит от набора услуг. Жители сами будут платить за те стандарты, которые они установили. Исключение – ситуация с пандемией, когда государство устанавливало режим уборки исходя из санитарных требований.

- Есть ли механизм обратной связи с населением, как с потребителем жилищно-коммунальных услуг? Существует ли формат общественного или государственного контроля в сфере ЖКХ?

- В прошлом году был принят закон, который начал действовать с 1 января этого года. В нём прописаны все функции контроля органов местного самоуправления и государственных органов власти и их полномочия распределены. Они касаются и сферы ЖКХ. Предусмотрена и административная ответственность за нарушение определенных условий в области жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, есть общественный контроль. Мне кажется, в каждом муниципальном образовании, если глава хочет видеть обратную связь – он просто обязан создавать общественные советы, без которых уже невозможна жизнь органа местного самоуправления. Эти общественные советы по факту и принимают выполненные объемы работ, принимают участи в работе комиссией по различному обустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов и других.

Обратная связь нужна на постоянной основе между жителями, которые получают услуги, муниципальными и государственными органами власти, между общественными организациями, в том числе нашей Ассоциацией. Мы в качестве экспертов отвечаем на запросы жителей, даём разъяснения, участвуем в различных мероприятиях. Выступаем и модераторами, и медиаторами. Провели большое количество подобных встреч и планируем их проводить регулярно. Работают юристы, которые оказывают безвозмездные услуги населению.

- Вы были мэром Нижневартовска, стало быть, не на словах, а на деле управляли жизнеобеспечением города, знаете проблемы городского хозяйства и комплекса ЖКХ, в частности. Какой практический опыт, как главы города, помогает вам сегодня работать в новом качестве на посту главы ассоциации?

— Это – очень серьёзный опыт. До того, как я стал мэром, 17 лет отработал в мэрии, касался всех вопросов жизнеобеспечения жизни города. Прежде всего, это опыт взаимоотношений между людьми и органами муниципальной власти, государственными органами. Самоё важное сегодня – это сохранение этих взаимоотношений. Научиться слышать и быть услышанным, понимать. Нужно уметь объяснять населению, почему надо идти тем или иным путем. Мы живём в то время, когда всё очень нестабильно и важно вести постоянный диалог с населением, быть в контакте. Важно слышать людей. Без этого ничего не получится.

Рад, что такой опыт у меня есть. Эта работа была очень интересной.

- В отрасли ЖКХ в России трудятся более 3,5 миллиона работников. Однако, не секрет, что, например, в Москве в сфере ЖКХ работает очень много мигрантов из Киргизии, Таджикистана и т.д. Почему так складывается? Можно ли говорить о том, что уровень зарплаты тружеников ЖКХ не высокий и россияне, москвичи в частности, не идут работать в сферу ЖКХ по этой причине?

- Уровень мигрантов, которые работают в системе ЖКХ очень высок. Не только в Москве. То время, мы когда выходили на улицу и дворник, который там же и жил, с которым все здоровались, и который мог ответить на любой вопрос, отвечал за порядок, который поддерживал, к сожалению, ушло. Мы мальчишками помогали этим дворникам колоть лед. А сейчас попробуй – попроси! Не в каждом дворе получится!

Конечно же, это уровень заработной платы в сфере ЖКХ недостаточен. Нет условий для работы коренным жителям городов. Чем больше предприятий ЖКХ уходит на коммерческие рельсы, тем ниже становятся затраты и зарплаты. И, конечно же, удобнее привлекать мигрантов.

Необходимо увеличивать заработную плату в системе ЖКХ. Она в первую очередь зависит от тарифа. Но вопрос в том, что нормативно-правовая база создана таким образом, что нельзя увеличить тариф для того, чтобы выросла зарплата. Мы обсуждали эту тему на экспертном совете в Государственной Думе. Сошлись во мнении, что этот вопрос актуален и его надо решать, менять нормативно-правовую базу. Но это процесс небыстрый.

- В минувшую пятницу заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены и утверждены заявки регионов на предоставление финансирования для развития инфраструктуры на 30 миллиардов рублей. Что-то из этих денег пойдёт на сферу ЖКХ?

— Это – инфраструктурное развитие. Практически все эти деньги так или иначе пойдут на сферу ЖКХ. Есть интересные проекты, направленные на улучшение существующих комплексов водо- и теплоснабжения или строительство новых. Эти проекты приходят на конкурс из разных регионов страны. Победители получат деньги на реализацию. Это очень интересная программа. Мне кажется, она будет долго существовать, правительство движется в правильном направлении.

- На Украине сейчас идёт СВО по защите республик Донбасса. Кроме того, вся Россия помогает и беженцам, и жителям этих республик. Различные фонды собирают гуманитарную помощь, регионы России также активно включаются в работу. Буквально на днях Москва и Луганск стали городами-побратимами, подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Планирует ли Ассоциация «ЖКХ и городская среда» участвовать в оказании помощи республикам Донбасса?

- Да, мы уже оказываем помощь республикам Донбасса. Инициатором в этом выступил экспертный совет при Государственной Думе. Мы принимаем участие в сборе гуманитарной помощи. Но главная наша задача – помогать в создании законодательства, нормативно-правовой базы в тех регионах, которые уже освобождены. Лично у меня уже есть такой опыт. После воссоединения Крыма с Россией президент поставил задачу помощи субъектам. Тогда я работал в Югре, который стал побратимом городам Евпатория и Саки. Я часто приезжал в Евпаторию, помогал в создании нормативно-правовой базы, принятой в России, и в соответствии с которой должны были работать органы местного самоуправления и предприятия, которые работают в сфере ЖКХ. У нас это хорошо получалось. Мы знаем, чем помочь и как. Понятно, что финансовые средства туда надо выделять. Это могут сделать исполнительные органы городов России. Мы же можем помочь в организационных вопросах, разработке инфраструктурных проектов и создании нормативно-правовой базы.