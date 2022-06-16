"Плодитесь и размножайтесь": на ПМЭФ-2022 сформулировали национальную идею в области семейной политики

Директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии, главный специалист министерства здравоохранения России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Фото: Стоян Васев/ТАСС

России для того, чтобы выбраться из демографической ямы, не хватает прочной системы семейных ценностей. Так, из 1 000 женщин лишь четыре процента намерены родить столько детей, "сколько бог пошлет", а большинство надеются ограничиться максимум двумя. Об этом на ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге заявил директор, Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии, главный специалист министерства здравоохранения России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

- Сейчас у нас в тренде - смещение возрастов вступления в брак, как среди мужчин, так и среди женщин, - отметил Олег Аполихин. - Не говоря уже о деторождении. При этом ценностный ряд должен оставаться основным - не монетарный, не финансовая поддержка, а ценности. Ведь Господь не говорил "богатейте", он сказал - "плодитесь и размножайтесь, населяйте собой землю".

При этом, констатировал Олег Аполихин, по сравнению с почти тремя годами пандемии ситуация в российской демографии постепенно выравнивается. Эксперт назвал это естественным процессом - по его словам, за периодом кризиса и вызванного им спада всегда следует стабилизация и дальнейший рост.

- К сожалению, я не могу с уверенностью судить о том, сколько времени нам понадобится, чтобы выбраться из демографической ямы, - отметил специалист. - Даже скажи я про двадцать пять лет, это, скорее всего, было бы ошибкой. Потому что сейчас мы ведем речь о серьезной перестройке создания, о возвращении нам наших же традиционных ценностей, без которых ничего сделать не удастся. Это долгая и планомерная работа - но мы уже начали её вести.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Нужно ли в России запретить аборты?

По словам Олега Аполихина, запрет абортов как мера сохранения рождаемости, в России возможен. Однако ни к чему хорошему такая мера не приведет.

- Нужный нам эффект достигается только воспитанием, - заключил эксперт. - В том числе - воспитанием здорового общества. Запретительные меры здесь не окажут нужного эффекта.