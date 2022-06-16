Военнопленный Константин Данильченко. Фото: Министерство обороны РФ

На кадрах Минобороны России очередной пленный всушник - 44-летний Константин Николаевич Данильченко. Ему повезло: он сдался в плен, а значит будет жить. Пока через слезы обиды рассказывает следователю, как командование ВСУ бросало их на убой. Командиров Данильченко не интересовал уровень подготовки личного состава, им даже не ставились боевые задачи. Чтобы выжить, военнослужащие делали все, чтобы при первой возможности сдаться в плен.

- Сдался, потому, что жить захотел, - отвечает на вопрос следователя Данильченко. - Нас там считают за мясо, все понимают, почему с нами так холодно, почему нам ничего не объясняют, просто закидывают на передовую. Из 15 человек нашей команды, которые приехали с лейтенантом, больше 10 ничего не соображали в службе. Было пара человек, которые служили и 55-летний дед - «афганец» слегка контуженный. ВСУ просто пускают в расход людей. Надеются, что заградительные батальоны будут сдерживать отступление.

Ранее военнопленный ВСУ Никита Лазаренко сообщил на следствии, что командиры украинских националистов заставляли их копать траншеи для массовых захоронений, чтобы скрыть боевые потери среди личного состава. Также командиры ВСУ погибших при артобстрелах украинских военнослужащих просто записывают в дезертиры, в списки без вести пропавших, чтобы не платить родственникам страховки.

Попавшие в плен украинские военнослужащие также расхваливали, а некоторые просто с восхищением рассказывают о том, как их тепло встретили в тылу российских войск.

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