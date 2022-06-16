Никас Сафронов продал картину за пять миллионов: ее доставят из космоса

Художник Никас Сафронов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На международном экономическом форуме, который вчера стартовал в Петербурге, не могли обойти стороной цифровые технологии. Деньги, искусство и ноу-хау организаторы объединили воедино на благотворительном аукционе, где в качестве лотов представили картины в популярном у инвесторов формате NFT (так называют цифровые объекты, право пользования которыми закреплено за одним пользователем).

Купить можно было как оцифрованные копии картин знаменитых художников, так и рисунки звезд шоу-бизнеса. Например, нарисованный хот-дог от Гарика "Бульдога" Харламова ушел с молотка за 650 тысяч рублей. А полотна именитых живописцев Василия Кандинского и Казимира Малевича - за 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Самым дорогим лотом оказалась картина Никаса Сафронова "Зимняя Москва в год Тигра": за нее покупатель заплатил 5 миллионов рублей. И получил солидный бонус от художника.

- Поскольку в этот вечер продавали только NFT, я посчитал, что будет символично, если в дополнение к цифровому изображению я подарю и живую работу, - рассказал Никас kp.ru. – На мой взгляд, люди пока еще не готовы к приобретению исключительно цифрового искусства. И даже при покупке живописи в виде токена нуждаются в подкреплении его чем-то материальным.

Однако, картину, NTF-копию которой мастер представил на аукционе, покупателю придется подождать. Дело в том, уже три месяца она находится... в космосе.

Картина "Зимняя Москва в год Тигра" в марте-2022 отправилась в полет на космическом корабле.

- Недавно я узнал, что, оказывается, только российским космонавтам важно, чтобы на борту корабля, где они живут по несколько месяцев, было искусство – оно им необходимо как воздух, еда и вода, - продолжил Сафронов. - Также космонавты уверены, что в каком-то роде способствуют популяризации русской культуры, ведь люди со всего мира по-прежнему интересуются их жизнью. Поэтому, когда в марте этого года экипаж корабля "Союз МС-21" перед отправкой на орбиту выбрал три именно моих работы, я был очень рад. Они будут находиться в космосе, как минимум, до сентября. Поэтому картину я передам покупателю NFT уже осенью. Мне кажется, это очень символично: NFT становится частью мета-вселенной, а эта картина уже стала частью нашей Вселенной. Тем более, что моя работа даже выходила в открытый космос.

Между тем, в этом случае картина принесет пользу не только своему владельцу. По словам художника, часть вырученных денег уйдет в благотворительный фонд "Круг добра".