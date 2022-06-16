Дмитрий Песков: Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 16 июня, вице-спикер Госдумы Дмитрий Саблин сообщил о планах Сирии признать Донецкую и Луганскую народные республики. По словам парламентария, «президент страны Башар Асад на полях Петербургского международного экономического форума поздравил делегацию ДНР с освобождением большей части территории республики».

«Президент Сирии сказал, - написал Саблин в Telegram, - что немедленно даст МИД Сирийской Арабской республики указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР»

Эта информация и стала поводом для разговора журналиста «Комсомольской правды» с официальным представителем Кремля…

- … Дмитрий Сергеевич, судя по всему, одной из сенсаций Петербургского форума стало появление Башара Асада и - его заявление о предстоящем признании республик Донбасса. Как сообщают информагентства, президент Сирии сказал, что приедет в Дамаск и сразу же даст указание начать эту официальную процедуру. Видели ли вы эту информацию? Как в Кремле ее оценивают?

- Мы будем приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, - сказал Песков, - и особенно – дружественной Сирийской Арабской Республикой.

- А будет ли встреча Владимира Путина с Башаром Асадом?

- Мы сообщим, если такая встреча состоится, - сказал Песков.