В Северодонецке с точностью до деталей повторяется история «Азовстали»

По разным оценкам, до 2,5 тысячи украинских военных блокированы в промзоне Фото: REUTERS

БРОСИЛИ СВОИХ НА УБОЙ

Одно отличие. Если боевиков «Азова» в Мариуполе полностью блокировали вооруженные силы России и ДНР, то на Луганщине оказаться в ловушке своим подразделениям помогло… украинское командование. Да, именно по приказу Киева был взорван последний мост, соединявший Северодонецк с Лисичанском, по которому окруженные украинцы могли отойти. Официально это подавалось тогда как мера для замедления российских сил. На деле же оставшимся подразделениям просто отрезали пути к отступлению.

ВОЗМОЖНА КАТАСТРОФА

Сейчас, по разным оценкам, до 2,5 тысячи украинских военных блокированы в промзоне Северодонецка. И эта цифра сопоставима с эпопеей вокруг «Азовстали». Как и территория самого предприятия, которое немногим уступает мариупольскому. Только в отличие от металлургического гиганта, «Азот» производит удобрения. А это значит, что на его складах могут храниться тонны взрывоопасной аммиачной селитры и вредных химических соединений. Перед уходом из соседнего Рубежного те же самые подразделения, что сейчас засели на «Азоте», заминировали завод по производству взрывчатки «Заря». Если бы он рванул, от города не осталось бы камня на камне. Не исключено, что и на Северодонецком предприятии они попытаются совершить провокацию, которая может вызвать настоящую гуманитарную катастрофу.

НАЕМНИКИ СДАВАТЬСЯ НЕ БУДУТ

Между тем в бомбоубежищах предприятия, как и на «Азовстали», остаются мирные жители, которых под видом заботы о них туда согнали украинские «захистники». На деле же людей используют в качестве живого щита. Киев запросил их эвакуацию в сторону Лисичанска. Однако там нет переправы через Северский Донец, поэтому российская сторона открыла гуманитарный коридор в сторону подконтрольного ЛНР города Сватово. Первые редкие вырвавшиеся с «Азота» жители Северодонецка говорят, что ничего не знали об этой возможности. Украинские вояки им просто ничего не рассказали, понимая, что когда они останутся без этого живого щита, церемониться с ними никто не будет. Тем более, по свидетельствам вырвавшихся, на заводе есть иностранные наемники, которым терять нечего. Они наверняка знают о суровых приговорах трем «диким гусям», попавшимся в Мариуполе. В четверг глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что речи об обмене приговоренных к расстрелу двух британцев и марокканца не идет. Поэтому и упираться они будут до последнего.

«АЗОВСТАЛЬ» ПОКАЗАЛА ПРИМЕР

- Между собой они говорят по-английски, - рассказали журналистам две девушки, прожившие в бомбоубежище «Азота» два месяца. – Они не разрешали выходить наружу, потому что, по их словам там было опасно.

Девушкам с тремя детьми удалось сбежать, когда наемники ослабили бдительность. Собственно, они и будут тормозить процесс «эвакуации» с предприятия. Украинские военные, в отличие от иностранцев, прекрасно знают, что в плену им ничего не угрожает. В конце концов, даже боевиков «Азова» никто не назвал трусами и предателями. А значит сложить оружие – не самый плохой вариант. Тем более, что альтернатив не много. Остатки Северодонецкого гарнизона украинской армии, конечно, могут пойти на прорыв и форсировать Северский Донец там, где это возможно. Но тогда они неминуемо попадут под артиллерийский огонь союзных сил. Кто-то может и выживет, но большую часть ждет та же участь, что и пытавшихся вырваться из Иловайского котла в 2014 году. А тогда даже Киев признал гибель более 1000 человек.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Запад уже решил, что будет с иностранными наемниками на «Азоте»

Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт:

Думаю, что судьба этих боевиков - незавидна. Это Израиль спасает своих граждан, а западные страны никаких конструктивных предложений по этому поводу не делали. Все потому, что кураторам не нужно, чтобы эти люди достались нашим живыми. Так что их всячески будут настраивать на продолжение сопротивления. Но, что самое нехорошее в этой ситуации - что могут пострадать мирные люди, которые находятся в заложниках. Наша же сторона будет сделать все возможное, чтобы гражданские не пострадали. Но тут не все от нас зависит.

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