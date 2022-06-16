Глава Ростуризма – об электронных визах для иностранных туристов: Приедут и потратят у нас деньги

Зарина Догузова считает, что нужно как можно скорее запустить электронные визы для иностранцев, в том числе из недружественных стран. Фото: Виктория Виатрис/фотохост-агентство ТАСС

- Как можно скорее, не откладывая, запускать режим электронной визы для граждан 52 стран, который мы еще несколько лет назад обещали всему миру, - с таким предложением выступила на ПМЭФ 2022 глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним: закон об электронных визах, по которым в Россию могли бы приезжать иностранные туристы, был принят еще в июле 2020 года. Надеялись, что пандемия вот-вот закончится, и планировали запустить выдачу виз онлайн с 1 января 2021 года. Но из-за коронавируных ограничений отложили. Электронные визы проще, быстрее и удобнее обычных. Заполнил анкету на сайте МИД – через 4 дня получил разрешение на въезд. Не надо идти в консульство, собирать пачку документов. Закон предусматривает такой порядок оформления виз для путешественников из 52 стран, в том числе Евросоюза. И не только для туристов, но и для тех, кто едет в нашу страну по делам или для участия в культурных, спортивных, научных мероприятиях.

В общем, все готово: и закон, и онлайн-система. Однако сейчас вместо ковидных ограничений – санкции.

- Если по прошлым годам смотреть, у нас экспорт туризма составлял больше 11 млрд долларов США, в этом году он упал до 2 млрд. Это деньги, которые иностранные туристы привозят в нашу страну. Поэтому нам очень важно выстраивать новые международные коридоры и привлекать к нам иностранных туристов, - резонно рассуждает Зарина Догузова. - Вопрос, конечно, дискуссионный. Но мы считаем, что сегодня нет препятствий, чтобы единую электронную визу удобную, быструю, запустить для 52 стран. Да, среди них есть недружественные, которые в текущей ситуации предприняли ряд недружественных шагов. Но я считаю, что от того, что туристы из этих стран приедут в нашу прекрасную страну, откроют для себя Россию, да еще и потратят здесь деньги, мы ничего не теряем, только приобретаем. Поэтому мы ждем всех туристов, будем рады, пусть приезжают, знакомятся со страной. Уверена, что они увезут только положительные эмоции, которыми будут делиться с друзьями и родственниками. Ключевым экономическим эффектом для России станут живые деньги, которые привозят иностранные туристы.

На днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации. Тогда глава Ростуризма пообещала, что этот шаг вовсе не означает отказа от международного туризма:

- Россия остается на международной туристической арене. И конечно же ждем гостей из зарубежных стран.