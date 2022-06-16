На Петербургском форуме обсудили, как лечить нашу экономику: «Тысячу лет Россия справлялась, справимся и в этот раз!»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила за здоровый образ жизни. Занятия йогой нашей экономике сейчас точно не помешают. Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Вчера открылся юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум. И хотя за год с прошлого форума, мягко говоря, многое изменилось, говорили о привычных вещах: о проблемах в экономике и о том, как ее лечить. Правда, болезнь на этот раз оказалась куда более тяжелой, чем во время всех предыдущих форумов…

Гвоздем программы первого дня форума стала главная сессия, на которой встретились наши главные экономические чиновники: Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Максим Решетников и Максим Орешкин. На этот раз квартет из финансово-экономического блока сам себя назвал медицинской бригадой и консилиумом врачей. Как будут лечить нашу многострадальную экономику?

В целом диагноз понятен – острая нехватка технологий, навыков, опыта работы в таких условиях и вообще очень многого. А вот подходы к лечению у каждого из «врачей» оказались разные.

Набиуллина: Санкции – это надолго

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила за здоровый образ жизни. Занятий йогой нашей экономике сейчас точно не помешают.

- В нынешних условиях важно проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, на нее надо быстро реагировать. Внешние условия изменились надолго. Мы как страна теряем в международном разделении труда. Экспорт с дисконтом, импорт с премией. Значительная часть производства должна работать на внутренний рынок. Самое важное – не номинальный рост экономики, а распределение этого богатства среди людей. На первый план выходит вопрос сокращения неравенства и борьбы с бедностью, - пояснила Набиуллина.

Силуанов: Хотите, как в Турции?

Министр финансов Антон Силуанов по традиции ратовал за лечебное голодание. Мол, нужно жить по средствам. Если экономику перекормить деньгами, лучше от этого тоже не будет.

- Бюджет – очень сложный инструмент. Сейчас мы слышим отовсюду: «дай деньги сюда, дай туда». Но бюджетное лекарство может очень быстро превратиться в наркотик. Появится дисбаланс, высокая инфляция и другие негативные факторы. Деньги выделять надо, но не стоит забывать и о бюджетной стабильности. Дадим слабину – нас занесет в крайности. В Аргентине и Турции инфляция 70 – 80%. Нам это надо?! – аргументировал Силуанов.

Министр финансов Антон Силуанов по традиции ратовал за лечебное голодание. Мол, нужно жить по средствам. Если экономику перекормить деньгами, лучше от этого тоже не будет. Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Решетников: Хватит чахнуть над златом

А вот у главы Минэкономразвития Максима Решетникова – другие аргументы. Он считает, что экономить бесконечно нет смысла. Пора вкладывать деньги в экономику.

- Последние годы бюджетная и денежно-кредитная политика были скорее жесткими. Итогом этой стабильности были менее низкие темпы экономического роста. Мы снизили ключевую ставку и бюджетные ограничения только во время коронавируса. И экономика откликнулась очень быстро. Да, выросла инфляция. Но она была вызвана скорее внешними факторами. Наша экономика готова к росту и с благодарностью воспринимает те послабления, которые мы ей даем. Макроэкономическая стабильность – это ценность. Но ценность не сама по себе, а для чего-то, - пояснил Максим Решетников.

Консилиум «врачей» решил, что нам нужно найти баланс между тратами и накоплениями. А если и тратить деньги, то только на приоритетные вещи, которые дадут максимальный эффект – для бизнеса и граждан. В первую очередь, нужно развивать новые технологии, в том числе цифровые. И делать это не руками государства, а стимулировать на это частный бизнес.

- Бизнес должен рисковать и вкладывать. За рубежом их никто не ждет, - мотивировал предпринимателей в своем фирменном стиле потомственный чиновник Антон Силуанов.

Эльвира Набиуллина заявила, что для выхода из кризиса нужно дать свободу частной инициативе. Мол, если не мешать предпринимателям работать, будут у нас и модернизация, и инновации.

- Будет у нас такая свобода? – поинтересовался депутат Госдумы Андрей Макаров у помощника президента Максима Орешкина.

- Обязательно, - как показалось, не совсем уверенно сказал Орешкин.

И на всякий случай уточнил, что к медицинской бригаде отношения не имеет, просто рядом сидит. Но при этом выступил за гомеопатию и аутотренинг.

- Мы точно справимся. Тысячелетняя история России доказывает, что мы справляемся каждый раз. Надо верить в себя, - выдал секрет успеха помощник президента.

Осталось секретом, что конкретно чиновники понимают под «свободой» и какую дадут почву для «веры в себя», но о снижении налогов, отказе от проверок и прочих мерах ослабления административной нагрузки речи почему-то не шло. А лозунги и напутствия, как известно, в бизнес-план не заложишь.