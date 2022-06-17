«Не трогайте белок!»: Грозит ли России чума этим летом и как уберечься от заражения

Инфекционист Жемчугов призвал не трогать белок из-за риска заразиться чумой Фото: Shutterstock

В среду, 15 июня, стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по противодействию чуме. В документе говорится о «сохраняющейся угрозе активизации природных очагов чумы на территории РФ». А также о риске завоза чумы из «неблагополучных в эпидемическом отношении стран». Насколько велика опасность, что в России поднимет голову одна из самых страшных болезней древности и Средневековья? Как ей можно заразиться в современном мире? Об этом рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

ЕЕ НЕВОЗМОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ПОБЕДИТЬ

- Роспотребнадзор «впитал» в себя противочумную систему, которая спасала нашу большую страну, СССР, в течение 100 лет (в первый же год после установления советской власти, осенью 1918-го был создан противочумный институт в Саратове. - Ред.), - рассказывает доктор Жемчугов. - Люди работали и работают качественно и точно. Благодаря этому у нас сегодня нет вспышек чумы и других особо опасных инфекций.

Но расслабляться, прекращать борьбу с переносчиками и возбудителями заразы нельзя, подчеркивает врач.

- Особенность в том, что чуму невозможно, как натуральную оспу, полностью победить вакцинацией. Потому что есть природные очаги. Их невозможно деактивировать - это масса мелких животных, грызунов. Традиционные очаги сохраняются в Средней Азии, на Кавказе, на Алтае, в Астраханской области, в Монголии, Китае. Соответственно, всегда есть риск, что при размножении грызунов - носителей инфекции блохи-переносчики чумной бактерии Yersinia pestis покусают и заразят людей. Так раньше и возникали вспышки чумы.

НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ - ОПАСНЫЙ ЗНАК

Более «выигрышный» для людей вариант - бубонная чума, поясняет Жемчугов.

- В этом случае на пути дальнейшего распространения инфекции встает разбухший лимфоузел (бубон). Хуже легочная чума. При ней повреждаются легкие, барьер прорывается, и, кашляя, человек выплевывает огромное количество бактерий. Именно так выглядел ад Юстиниановой чумы, описанный в истории.

От редакции: этот кошмар начался в конце VI века нашей эры в Египте. Распространившись по всему Средиземноморью, Юстинианова чума за 30 лет унесла жизни около 100 млн. человек.

- Если Роспотребнадзор предписывает усиление мер безопасности, надо без раздумий четко выполнять все указания, - говорит врач. - Никто не будет сегодня зря пугать людей, особенно после тяжелой пандемии коронавируса. Сейчас лето, грызуны активно размножаются. Люди выбираются на природу, радуются белкам, пытаются покормить с рук. А они могут быть с чумой. Запомните: диких животных нельзя трогать! Особенно тех, которые ведут себя необычно (например, без страха подходят к вам. - Ред.). Если вы идете в поход с туристической группой, узнайте в МЧС: нет ли в этом месте активных очагов по чуме.

В целом, усиление мер безопасности для противодействия чуме это стандартная ежегодная история, успокаивает эксперт. Ничего чрезвычайного на сегодняшний день не происходит. Но эпидслужбы должны быть готовы встретить инфекционного врага во всеоружии.

В ТЕМУ

А что насчет прививки?

Вакцинация против чумы сегодня входит в российский Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Это значит, что укол делают только отдельным группам населения - тем, у кого повышен риск заразиться инфекцией.

Как говорится в документе, прививки против чумы полагаются «лицам, временно или постоянно находящимся на территории природного очага, при осложнении эпидемиологической обстановки». А также «лицам, работающим с живыми культурами возбудителя чумы» (это сотрудники научно-исследовательских лабораторий, институтов. - Ред.).

- На практике, например, охотники на определенных территориях не получают лицензию на охоту, пока не провакцинируются от чумы, - поясняет Владислав Жемчугов.

КСТАТИ

В России последний случай чумы был зафиксирован в июле 2016 года в Республике Алтай. 10-летний мальчик заболел бубонной чумой на стоянке в горах.

СПРАВКА «КП»

Инкубационный период чумы - от 1 до 7 дней.

У больного подскакивает температура, начинается сильная головная боль и боли в мышцах. Лицо становится красным, глаза «наливаются кровью», под ними появляются синяки, язык покрывается белым налетом и разбухает, из-за чего речь становится невнятной. В тяжелых случаях возникают галлюцинации, бред, сообщается на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Сегодня чума успешно лечится, если начать спасение больного на ранней стадии (чем раньше, тем лучше). Чумная бактерия иерсиния чувствительная к антибиотикам. Плюс применяются меры для снижения опасных последствий интоксикации организма. «Сложности возникают при легочной форме заболевания и поздней диагностике», уточняют эксперты Роспотребнадзора. В таких случаях летальность достигает 30-60%.

Чума передается от животных человеку при укусе инфицированной блохи. А также при контакте со слюной, экскрементами, мясом, шкурой животных-носителей. Чумной микроб живет в организмах сурков, сусликов, песчанки, мышевидных грызунов, крыс (серой и черной). Реже встречается у зайцев, кошек и верблюдов. Переносчики возбудителя инфекции — блохи 55 различных видов.

Люди легко и быстро заражаются чумой друг от друга воздушно-капельным путем.