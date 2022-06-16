На модернизацию электросетей Новгородской области из федерального бюджета выделят более 6 млрд рублей

Губернатор Андрей Никитин и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили программу повышения надежности электросетевого комплекса региона на 2022-2024 годы. Фото: «Россети Северо-Запад».

Электросетевой комплекс Новгородской области ждет масштабная модернизация. На его реконструкцию из федерального бюджета планируется выделить 6,1 миллиарда рублей. В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор области Андрей Никитин и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили программу повышения надежности электросетевого комплекса региона на 2022-2024 годы.

Планируется, что за счет федерального бюджета в регионе будут реконструированы пять подстанций мощностью 35-110 кВ, модернизированы более одной тысячи квадратных метров линий электропередачи и установлены 182 реклоузера. Кроме того, в ближайшие два года будет обновлен парк специальной техники, необходимой для обслуживания энергохозяйства и проведения аварийно-восстановительных работ. Для этих целей приобретут 117 единиц спецтехники.

- Мы разработали программу повышения надёжности электроснабжения совместно с регионом. Документ уже согласован Министерством энергетики России. Программа позволит значительно повысить надежность электроснабжения во всех районах области, - сообщил по итогам переговоров Артём Пидник.

По словам Артема Пидника, в 2022 году компания собирается направить на реконструкцию электросетей области 405 миллиона рублей. Фото: «Россети Северо-Запад».

Глава региона Андрей Никитин отметил, что программу обновления электросетевого комплекса Новгородской области поддержал президент РФ Владимир Путин.

- Вопрос модернизации энергетической инфраструктуры региона очень важен для нас. Я благодарен президенту, что он поддержал наше обращение о поддержке программы. Уже есть соответствующее поручение. Мы также благодарны компании «Россети Северо-Запад» за единую с нами конструктивную позицию, - подчеркнул Андрей Никитин.

По словам Артема Пидника, в 2022 году «Россети Северо-Запад» собирается направить на реконструкцию электросетей области 405 миллиона рублей. Планируется отремонтировать 294 километра линий электропередач, 43 трансформатора на трансформаторных подстанциях, 63 трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики заменят 786 опор и 3,5 тысячи изоляторов, а также приведут в порядок более 3,3 тысяч гектаров просек вокруг ЛЭП.