На Украине отвели месяц на активное ведение сетей и поливание России грязью

В своем стремлении сделать все "абы, не як у москалей", Киев дошел до предела маразма. Фото: Александр КОЦ

В своем стремлении сделать все "абы, не як у москалей", Киев дошел до предела маразма. Все понятно с запретами русской литературы, русских и советских писателей, с запретом на гастроли популярных артистов (только дебилы, русофобы или продажные, кстати, готовы на гастрольные туры по Незалежной), даже про композиторов и то укладывается в ту логическую колею, что проторили в Киеве. Равно как и с книгопечатанием и распространением печатной продукции. Но этого украинским мовнюкам показалось мало. И они добрались до интернета. Причем, не тех ресурсов, которые принадлежит СМИ и иные юрлица, но и до так называемых "физиков".

Главный укромовнюк, как еще называют уполномоченного по защите государственного языка на Украине, Тарас Креминь сообщил, что все сайты, страницы в социальных сетях, мобильные приложения в Незалежной должны перейти на мову через месяц, с 16 июля.

- С 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграмм-каналы, мобильные приложения и тому подобное), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию, написал он в своем официальном аккаунте в социальной сети "Фейсбук", заблокированной в России.

Аналогичные ограничения вводятся и для представительств иностранных компаний, работающих в Незалежной.

- Любой товар, на котором установлено приложение — от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки, должен быть "локализован" для реализации в Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками, - пояснил он. Главмовнюк Украины согласился, что украиноязычная версия интернет-представительства иностранной фирмы, реализующей продукцию на Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточный для понимания украинцами.

Иностранцы, конечно, скажут Тарасу большое-пребольшое "спасибо". Но по-настоящему благодарны ему будут сами украинцы. Ведь теперь им надо всюду таскать с собой словари, вне зависимости от того, идет ли речь об утюге, стиральной машинке, блендере или автомобиле. Потому что с грехом пополам значительная часть граждан Незалежной выучилась кое-как балакать на дикой смеси суржика, польского, русского и мовы, но, преимущественно для использования в устной разговорной речи. А дай почитать какой-либо текст в печатном виде, так кроме шкарпеток (носки – прим.авт.) и гаманца (кошелек - прим. авт.), мало что поймут.

Еще хуже обстоят дела с украинскими "патриотами", которые несут дерьмо пополам с проклятиями в социальных сетях. Причем, подавляющее большинство этих словесных выбросов и загрязнений окружающей среды свидомыми персонажами осуществлялись и осуществляются на русском языке. С одной стороны, они стараются воздействовать на русскую аудиторию, которая не поймет, если они начнут просто в мову. А с другой – ни для кого не секрет, что они сами в мову не умеют.

Неужели после 16-го июля все эти дерьмогрязевые фонтаны заткнутся? Если такое произойдет, то главнюку-мовнюку можно будет вынести благодарность. Впрочем, хватит и снятия ранее наложенного взыскания. Все же ведь в курсе, что руководство Украины, без какого-либо исключения, является сплошь "агентами Путина". Вопрос только в том, кого успели вывести на чистую воду, а кто еще пока скрывается под маской украинского патриота.

Но рано или поздно выведут всех. И им не придется уже больше маскироваться, прикрываясь мовой, в которую они по-настоящему так и не научились.