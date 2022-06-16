Эксперты: На Украине США накачивают националистов оружием, как делали это в 2011 году в Сирии"

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В рамках заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии, которое прошло в Дамаске, было выпущено совместное заявление по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев в родные места от 16 июня 2022 г. отмечено, что «в период кризисной ситуации российская сторона продолжает оказывать всемерную поддержку народу Сирии». Со стороны России Межведомственный координационный штаб представлял генерал-полковник Михаил Мизинцев, а со стороны сирийских коллег министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.

В совместном заявлении отмечено крайне негативное влияние действий стран Запада, направленных на «экономическое удушение сирийского государства, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, введение нелегитимных санкций, разграбление ресурсов республики»: «Проводимая Западом лицемерная политика направлена на поддержание эскалации в различных регионах мира для достижения своих исключительно корыстных геополитических интересов. В настоящее время на Украине применяются преступные методы, которые использовались западными странами в 2011 году для развязывания военного конфликта в Сирии. Тогда Запад поддержал и вооружил идеологически мотивированных радикальным исламизмом террористов с целью свержения неугодного им правительства».

- Так и на Украине путем внедрения на радикализированную часть украинского общества неонационалистической идеологии США и их сателлиты привели к власти силы, способствующие расцвету идей фашизма в стране, - отметил на заседании руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Во главу угла проводимой странами Запада политики по-прежнему ставятся тенденциозные антиправительские установки, включая стремление не допустить нормализацию обстановки в Сирийской Арабской Республике. Во всех подконтрольных западной коалиции районах Сирии США целенаправленно поддерживается состояние перманентного хаоса, где процветает криминал, а вооруженные до зубов бандиты грабят и убивают мирное население», - говорится в совместном документе.

Участники засвидетельствовали критическую ситуацию в лагере беженцев «Рукбан», находящемся на подконтрольной США территории, большинство жителей которого являются бывшими боевиками незаконных вооруженных формирований и членами их семей. Этот лагерь используется американской стороной в качестве вербовочной базы бандформирований с целью поддержания террористических угроз на территории Сирии.

«Также деградирует обстановка в лагере беженцев «Эль-Холь», расположенном в провинции Хасеке. В лагере сохраняется высокий уровень преступности, острая нехватка продуктов питания и отсутствие элементарной медицинской помощи. Только с начала текущего года местными криминальными элементами убиты 30 ни в чем не повинных людей», - отмечается в заявлении.

В рамках визита в Дамаск продолжена работа между ведомствами России и Сирии по укреплению взаимодействия в области образования, культурного наследия и развития промышленности. Российские представители провели 33 встречи с сирийскими партнерами.

- Налажен прямой, углубленный диалог по широкому спектру направлений взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, в том числе по привлечению российских регионов и частного бизнеса к восстановлению объектов инфраструктуры, промышленного и сельскохозяйственного производства. Достигнуты договоренности по обучению сирийских студентов в российских вузах по наиболее востребованным специальностям на безвозмездной основе, - отметил Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В ходе работы в Дамаске подготовлено к подписанию с сирийскими партнерами 23 соглашения по ключевым направлениям российско-сирийского сотрудничества, имеющих стратегический характер и рассчитанных на долгосрочную перспективу.

- Из России доставлено более 106 тонн гуманитарных грузов для распределения среди наиболее нуждающихся сирийских семей.

- Благодаря эффективной работе межведомственных координационных штабов, проводимой на основе базовых принципов Организации Объединенных Наций, на сегодняшний день в родные места вернулись 2 395 093 сирийских гражданина, из них 1 375 290 внутренне перемещенных лиц и 1 019 803 беженца из-за рубежа.