Запретят ли в России доллар и евро: отвечает глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Фото: REUTERS

В четверг, 16 июня открылся 25-й Петербургский международный экономический форум. На первой же сессии главные чиновники экономического блока Центробанка обсуждали, как нам жить дальше в условиях санкций. Говорили и о валютных запретах. Напомним, после 24 февраля Центробанк ввел немало ограничений: запретил покупать наличные доллары и евро, снимать со своих счетов больше $10000 и т.д.

На форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что валютные ограничения будут постепенно снимать. По крайней мере, для граждан России. Для жителей «недружественных стран» они останутся в силе, пока на Западе не отменят санкции и не разморозят наши резервы.

- Это взаимная история, - пояснила Набиуллина.

При этом запрещать иностранную валюту в нашей стране никто не собирается.

- Доллар запретят? – пытал главу ЦБ депутат Госдумы Андрей Макаров.

- Нет!

- Евро запретят?

- Нет. Там еще другие валюты есть – тоже нет!

- Ну хорошо, - успокоился Макаров. – В марте президент США заявил, что доллар будет стоить 200 рублей. Я сейчас ищу выходы на Байдена, чтобы продать ему по такой цене.

- Вы аккуратнее их ищите, - напутствовал его помощник президента Максим Орешкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Петербургском форуме обсудили, как лечить нашу экономику: «Тысячу лет Россия справлялась, справимся и в этот раз!»

Времена меняются, а дискуссии на форуме – нет (подробности)