Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

Пушилин подтвердил желание республик Донбасса в будущем стать частью России Фото: REUTERS

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал РИА Новости, как видит будущее спецоперации и всего региона. Политик уверен, что армия должна наступать дальше, ведь пока надо освободить еще слишком много всего.

ЖДАТЬ ЛИ РЕФЕРЕНДУМ?

Пушилин подтвердил желание республик Донбасса в будущем стать частью России. Но сначала надо отвоевать земли Донецкой и Луганской областей в границах, когда они еще были частью Украины.

- Что касается предметного обсуждения, формы и дат (референдума — Ред.), мы сможем об этом говорить только после выхода на конституционные границы ДНР. Тогда этот вопрос станет номером один в повестке, - заявил политик.

Он добавил, что армия не остановится на достижении республиканских рубежей. Ведь украинская армия своим дальнобойным оружием сможет и дальше обстреливать землю молодого государства.

- Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан ЛДНР. Если противник получает серьезные вооружения с большой дальностью поражения, то нам придется тогда принимать соответствующие решения, - заявил Пушилин.

ОСВОБОДИМ РУССКИЕ ГОРОДА

Судя по всему, продвижение армии не закончится и на максимальной дальности полета ракет. В ответ на вопрос о судьбе Одессы (которая довольно далеко от Донецка) лидер республики сказал, что спецоперация должна закончиться «освобождением всех русских городов».

Депутат Госдумы Адам Делимханов предсказал достижение всех военных целей к концу года.

- Я очень на это надеюсь, - поддержал парламентария Пушилин.

При этом, политик считает, что подключать к военной операции Приднестровье смысла нет. То ли не хочет новых жертв среди гражданских, то ли уверен в собственных силах.

НЕ ЧУЖИЕ ДЛЯ НАС ЛЮДИ

Обсуждая скорость продвижения армии, глава ДНР фактически повторил слова российского президента. Путин не раз говорил, что фронт сдвигается медленно, потому что войска берегут людей.

- Любое ускорение влечет за собой увеличение количества жертв – в том числе среди наших военных. Потому что им приходится заходить на менее подготовленные позиции. Мы могли бы, конечно, как многие хотят, махнуть шашкой, как американцы в Ираке, сравнять все с землей. Но для американцев это чужие люди, а для нас это свои, - объяснил Пушилин.

ТРИБУНАЛ ПО ВАМ ПЛАЧЕТ

Пушилин согласился, что Зеленского должен судить международный трибунал за военные преступления. Та же судьба ждет и националистов, которые обстреливали мирные кварталы Донецка.

Только международность трибунала подразумевает, что в расследовании примут участие и другие государства, кроме России и ЛДНР. А вот какие страны хотят этим заняться, никто не называет.

- До конца лета мы действительно планируем провести первый этап трибунала, затягивать это было бы неправильно с нашей стороны. Что касается других стран, вопрос находится в проработке. Еще, наверное, преждевременно оглашать участников, - сказал Пушилин.

Политик сообщил, что ни британские, ни марокканские власти пока не просили главу ДНР о помиловании наемников. Возможно, об этом попросят сами плененные солдаты.

- Но сразу хочу подчеркнуть: пока я не вижу никаких оснований воспользоваться моим законным правом о помиловании, - уточнил республиканский лидер.

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