Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

Пушилин подтвердил желание республик Донбасса в будущем стать частью России
Фото: REUTERS
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал РИА Новости, как видит будущее спецоперации и всего региона. Политик уверен, что армия должна наступать дальше, ведь пока надо освободить еще слишком много всего.
Пушилин подтвердил желание республик Донбасса в будущем стать частью России. Но сначала надо отвоевать земли Донецкой и Луганской областей в границах, когда они еще были частью Украины.
- Что касается предметного обсуждения, формы и дат (референдума — Ред.), мы сможем об этом говорить только после выхода на конституционные границы ДНР. Тогда этот вопрос станет номером один в повестке, - заявил политик.
Он добавил, что армия не остановится на достижении республиканских рубежей. Ведь украинская армия своим дальнобойным оружием сможет и дальше обстреливать землю молодого государства.
- Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан ЛДНР. Если противник получает серьезные вооружения с большой дальностью поражения, то нам придется тогда принимать соответствующие решения, - заявил Пушилин.
Судя по всему, продвижение армии не закончится и на максимальной дальности полета ракет. В ответ на вопрос о судьбе Одессы (которая довольно далеко от Донецка) лидер республики сказал, что спецоперация должна закончиться «освобождением всех русских городов».
Депутат Госдумы Адам Делимханов предсказал достижение всех военных целей к концу года.
- Я очень на это надеюсь, - поддержал парламентария Пушилин.
При этом, политик считает, что подключать к военной операции Приднестровье смысла нет. То ли не хочет новых жертв среди гражданских, то ли уверен в собственных силах.
Обсуждая скорость продвижения армии, глава ДНР фактически повторил слова российского президента. Путин не раз говорил, что фронт сдвигается медленно, потому что войска берегут людей.
- Любое ускорение влечет за собой увеличение количества жертв – в том числе среди наших военных. Потому что им приходится заходить на менее подготовленные позиции. Мы могли бы, конечно, как многие хотят, махнуть шашкой, как американцы в Ираке, сравнять все с землей. Но для американцев это чужие люди, а для нас это свои, - объяснил Пушилин.
Пушилин согласился, что Зеленского должен судить международный трибунал за военные преступления. Та же судьба ждет и националистов, которые обстреливали мирные кварталы Донецка.
Только международность трибунала подразумевает, что в расследовании примут участие и другие государства, кроме России и ЛДНР. А вот какие страны хотят этим заняться, никто не называет.
- До конца лета мы действительно планируем провести первый этап трибунала, затягивать это было бы неправильно с нашей стороны. Что касается других стран, вопрос находится в проработке. Еще, наверное, преждевременно оглашать участников, - сказал Пушилин.
Политик сообщил, что ни британские, ни марокканские власти пока не просили главу ДНР о помиловании наемников. Возможно, об этом попросят сами плененные солдаты.
- Но сразу хочу подчеркнуть: пока я не вижу никаких оснований воспользоваться моим законным правом о помиловании, - уточнил республиканский лидер.
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