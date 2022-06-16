Британия ввела санкции против патриарха Кирилла и уполномоченной по правам ребенка

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл оказался в новом санкционном списке Великобритании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Британия продолжает крутить санкционный барабан. В этот раз английский МИД добавил в черный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Фото: Максим Григорьев/фотохост-агентство ТАСС

Логика британских властей поражает: детский омбудсмен попала под санкционный каток «за насильственное перемещение и усыновление украинских детей». По мнению форин-офиса, Львова-Белова позволила вывезти с территории, где шли боевые действия, в Россию порядка двух тысяч детей. А вот патриарх Кирилл внесен в список «за активную поддержку военной агрессии на Украине».

Англия пошла на такой шаг после того, как в конце мая Совет ЕС отказался от включения главы РПЦ в санкционный список. Это решение заблокировала Венгрия. Санкции подразумевают замораживание активов и запрет на въезд в Соединенное королевство.

В РПЦ уже отреагировали на заявление британского МИД, назвав санкции против патриарха абсурдом, который способствует «разрыву и без того сильно пострадавший коммуникации европейского сообщества с Россией».

«Попытки запугать чем-либо Предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов - бессмысленны, абсурдны и бесперспективны. Семья Патриарха прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял, - написал в своем телеграмм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. - Церковь - сейчас особенно - является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которые позволит детям-сиротам из ДНР и ЛНР, а также районов Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем российских военных, получить российское гражданство в упрощенном порядке.

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