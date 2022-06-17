Проводят три операции сразу, спасают детей от рака крови и смертельной аритмии: в Москве наградят лучших врачей страны

Премию «Призвание» в 22-й раз ведут Елена Малышева и Александр Розенбаум Фото: Первый канал

Традиционно в День медицинского работника в эфире Первого канала чествуют людей, спасающих за свою карьеру сотни и тысячи человеческих жизней. Лучшие врачи страны получают премию «Призвание». Ведущими премии по традиции станут известная телеведущая и врач Елена Малышева и бард (а в прошлом тоже врач) Александр Розенбаум. В этом году церемония награждения проводится в 22-й раз.

Прорывные технологии лечения, которые еще недавно невозможно было представить. Научные открытия мирового масштаба — ранее неизвестные заболевания и системы их диагностики. Эта премия присуждается российским ученым и врачам по праву, как признание их огромных заслуг.

В номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», в этом году награждается группа врачей под руководством доктора Баграта Алекяна (Москва). У 73-летней женщины был кровоточащий рак желудка, а также критический стеноз коронарных артерий, угрожающий жизни стеноз митрального клапана. Спасти жизнь было возможно, только проведя три операции одновременно. Именно так и поступили врачи.

«За создание нового метода лечения» премию получит группа врачей под руководством доктора Олега Голощапова (Санкт-Петербург). Впервые в мире они использовали пересадку микробиоты для спасения пациентов с острой реакцией «трансплантат против хозяина». Эта реакция может привести к гибели детей с раком крови, которым проведена пересадка костного мозга. Микробиоту в капсулах давали детям в течении нескольких дней или недель после операции. В результате гемопоэтические стволовые клетки приживались. У детей получалось добиться длительной ремиссии болезни. Внедрение этого метода – это международный приоритет России.

За создание нового метода диагностики будут награждены врачи под руководством доктора Тотоляна А.А. из разных городов и областей России. Они провели уникальное изучение коллективного иммунитета жителей России. Исследование длилось два года, охватывало 26 регионов России, в нем приняли участие 30 тысяч жителей страны. Научный труд стал основой для разработки принципов прогнозирования развития любых инфекционных болезней (в том числе таких особо опасных инфекций, как натуральная оспа). Исследование проведено впервые в истории России.

За создание нового направления в медицине премию получат врачи под руководством Марии Школьниковой (Москва, Тверь, Томск, Казань). Они награждаются за разработку системы выявления и лечения смертельно опасных нарушений сердечного ритма у детей и создание первого в России и в Европе специализированного детского аритмологического центра – Федерального детского научно-практического Центра нарушений ритма сердца. Эта группа врачей внедрила по всей стране самые современные методы выявления, маршрутизации и лечения аритмий у детей.

Группа врачей-травматологов под руководством Николая Карякина (Нижний Новгород) – лауреаты премии «Призвание» за вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий. Они создали персонифицированную систему диагностики и лечения пациентов травматолого-ортопедического профиля с использованием компьютерного моделирования и технологий 3D-печати.

Награду в номинации «За верность профессии» получит врач районной больницы поселка Аргаяш Челябинской области Владимир Дмитриевич Карев, посвятивший медицине 59 лет своей жизни. Доктор Карев - хирург широкого профиля. В начале 70-х по инициативе доктора Карева в Аргаяшской больнице было создано отделение переливания крови, где он стал заведующим. За свою хирургическую судьбу доктор Карев провел более 13 тысяч операций. Когда умирающим пациентам нужна была кровь, он сам сдавал ее, а потом шел их оперировать. После 60 лет Владимир Дмитриевич освоил ультразвуковую диагностику, овладел методом Илизарова. Всех своих пациентов доктор Карев до сих пор смотрит сам. В июле доктор Карев отметит 85-летний юбилей. И он до сих пор работает.

Смотрите премию «Призвание» в это воскресенье 19 июня в 19.25 на Первом канале.