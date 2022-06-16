Украинские военные пожаловались на французские дальномеры по цене московской квартиры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что украинская артиллерия регулярно бьет по населенным пунктам и мирных жителям уже никого давно не удивляет. Но ведь и когда надо никуда не попадет. А все может стать еще хуже с использованием иностранных артсистем.

В социальных сетях можно найти кадры, как солдаты ради ролика дали мартышке автомат Калашникова. И животное начало из него стрелять. Ролик как это обычно бывает обрывается на самом интересном месте.

Недавно фактически с похожей историей в американской газете «Нью Йорк Таймс» вышел материал «Мощное оружие достигает Украины быстрее, чем обучение его применению».

Авторы рассказывают, как украинский сержант Дмитрий Писанка под Херсоном получил многофункциональный французский бинокль JIM LR: «Дмитрий Писанка более месяца назад получил высокотехнологичный лазерный дальномер западного производства. Но есть одна загвоздка: никто не знает, как им пользоваться».

«Я пытался научиться им пользоваться, читая 104 -страничное руководство на английском языке и используя Google Translate, чтобы понять его. Это как получить iPhone 13 и иметь возможность только звонить по телефону»,— заявил журналистам раздраженный сержант Писанка».

Учитывая, что в районе боевых действий интернет бывает редко, то можно предположить, что французский дальномер JIM LR сначала станет бесполезен, а потом будет сворован и продан. Как это уже случилось со штативом и экраном, которые до передовой, как говориться в материале «почему-то не доехали». Без них сам дальномер превратился просто в хороший бинокль.

Правда бинокль этот довольно дорогой: в Москве такой же JIM LR можно приобрести всего лишь за 8 499 360 рублей. А это почти однокомнатная квартира в Москве.

Также авторы пишут повествуют, что украинские офицеры жалуются, что 155-мм гаубицы М-777 поступили из США без гаечных ключей дюймового размера. Да и многие другие вооружения доходят до передовой разукомплектованными. Возможно, украинцы просто так «спасают» технику двойного назначения, которая еще может когда-нибудь потом пригодиться в хозяйстве.

СПРАВКА «КП»

Многофункциональный бинокль Jim Long Range французской компании Sagem входит в комплект французского пехотинца, как часть боевой экипировки Felin. Jim LR отличается тепловизионным каналом с сенсором 320x240 пикселей, работающим в диапазоне 3-5 мкм; узкое поле зрения такое же, как у модели UC, а широкое поле зрения составляет 9°x6.75°. Более мощный лазерный указатель, увеличивающий дальность действия с 300 до 2500 метров, предлагается опционально. Система охлаждения естественно увеличивает массу устройств Jim LR до 2,8 кг без аккумуляторов. Однако, охлаждаемый тепловизионный модуль значительно повышает характеристики, дальности обнаружения, распознавания и идентификации человека составляют соответственно 3/1/0,5 км для модели UC и 7/2,5/1,2 км для модели LR.