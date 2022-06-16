Как Шольц, Драги, Макрон и примкнувший к ним Йоханнис удовлетворяли Зеленского

Западная пресса умилялась "потрясающему героизму" лидеров Франции, Италии и Германии, которым на самом деле ничего не грозило Фото: REUTERS

Ходоки из Европы приехали в Киев челом бить. На поезде прибыли президент Франции Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер ФРГ Олаф Шольц. МЕста в вагоне не хватило президенту Румынии Клаусу Йоханнису. Он добирался из Бухареста в Киев отдельно.

Зеленский встретил европейских посланников, по привычке без парада - в футболочке и кроссовках. Гости из-за границы прибыли в строгом.

Накануне политический Киев бурлил, строя разные самые фантастические версии цели визита. Дескать, приедут принуждать Зеленского к миру Путиным и усаживать за стол переговоров. Патриоты усилили заочный натиск на европейских партнеров, обвиняя их на каждом углу в неудачах ВСУ и потерях. Зеленского призывали не сдаваться. Тот в вечернем видеообращении только загадочно ухмылялся и по привычке почесывал нос. Наверное, что-то знал.

- Мы говорили о потребностях Украины, о мощном оружии, нам нужна большая помощь. Каждое оружие означает спасенные жизни, каждое отложенное решение дает возможность россиянам убивать украинцев, - сообщил после переговоров Зеленский.

Его слова подтвердил и Макрон. Он тут же заверил, что Франция поставит Украине шесть дополнительных 155-мм артиллерийских установок Caesar. В Киеве тут же заважничали, и моментально появились спасители Незалежной.

- Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака, – объявил глава офиса Зеленского Ермак. Ну, вот и бывший посол США в России Майкл, выгнанный из Госдепартамента за профнепригодность из политического небытия выплыл. Правда, только на Украине.

Вторым вопросом, который обсуждали стороны в Киеве, стало предоставление Украине звания кандидата в члена Евросоюза. От имени всех четверых Макрон подтвердил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус. А почему бы и нет, если он ничего принципиально не меняет и никаких прав или обязательств не дает? Вон Сергей Викторович Лавров, глава МИД России, когда его спросила сегодня Ирада Зейналова, что "сегодня идут дискуссии, дать ли Украине членство в членах", ответил в своем афористичном стиле: "Я бы дал ей членство в член, это точно совершенно".

А канцлер Германии Олаф Шольц отличился так, что стало понятно, почему и Зеленский и его команда каждый день едва ли не издеваются над ним. Он публично поблагодарил Зеленского за то, что тот соизволил принять приглашение поучаствовать в саммите G7! Не приглашенный поблагодарил за приглашение, а приглашающий за то, что гость соизволил принять.

Так немцев, наверное, еще никогда не унижали. Но ведь главное сейчас для Европы – угодить Украине. И, судя по всему, это Макрону, Драги, Шольцу и даже Йоханнису из Румынии это удалось.

P.S. Ах, да. Еще договорились разработать новые санкции против России. Но это уже не новость. о начале разработки седьмого пакета в Европе заговорили, как только приняли шестой. Сейчас думают, что туда такое надо внести, чтобы самим было не так больно. Пока не придумали.

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