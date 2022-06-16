Оскорбленная Татьяна Васильева осадила обругавшего ее Сергея Никоненко

Актриса Татяьна Васильева Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Татьяна Васильева оказалась в центре скандала после гневных тирад Стаса Садальского и Сергея Никоненко. Артисты заявили о чрезмерной любви к деньгам и продажности Татьяны Григорьевны.

Татьяна Васильева ответила режиссеру Сергею Никоненко после его слов о том, что она для него "грязь, а не человек". Мол, Васильева так любит деньги, что способна на что угодно. Он признался, что сильно пострадал от происков актрисы в 1993 году. "Таня Васильева - нечистоплотный человек. Она очень жадная до денег. И со мной она сыграла однажды просто безобразную игру. Таня снималась у меня в фильме «Хочу в Америку» в эпизодической роли. Во время съемок все было нормально. Но потом Таня проявила себя просто мерзопакостно... Таня Васильева - это грязь сплошная, а не человек!" - разразился артист гневной отповедью.

После премьеры "Хочу в Америку" режиссера позвали в Израиль и предложили провести 25 премьер. Никоненко взял с собой Васильеву. Но она в поездке постоянно устраивала скандалы. А потом вообще стало известно, что Татьяна Григорьевна якобы хотела полететь на гастроли без Никоненко. "Она за моей спиной такие вещи проворачивала! Васильева - грязная баба, базарная еще к тому же. Обмануть может, кого угодно. Жадная до денег, но просто свирепость какая-то!" - резюмировал режиссер.

Сама же артистка говорит, что не знает Никоненко. "Я вообще не знаю этого Никоненко! И никогда с ним не работала!", - цитирует ее Daily Storm.

Когда светские хроникеры напомнили актрисе, как она снималась в фильме режиссера, Татьяна Григорьевна парировала: "Фильм? Ой, это я не помню. Наверное, такой фильм, что я его быстро забыла. Как и режиссера. Они недостойны любых моих слов!"

Ранее в адрес Васильевой жестко высказался актер Станислав Садальский. Когда-то артисты крепко дружили, более 15 лет вместе выходили на театральную сцену, снимались и гастролировали. Но некоторое время назад между знаменитостями будто черная кошка пробежала. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, почему вдрызг разругался с коллегой. "Она - лживая! И ей все равно, что говорить. Она за деньги что угодно скажет. Главное, чтобы побольше заплатили", - отметил он.

Стас припомнил, как его бывшую подругу попросили за крупную сумму негативно высказаться об одном человеке. Садальский заявил, что за эти откровения Васильевой якобы заплатили 300 тысяч рублей. "Здесь только так: деньги дадут, она на любого скажет, что хотите. Может рассказать, что ее с четырех лет развращают. Но я надеюсь, что это неправда, это фантазии. Хотя я весь уже в сомнениях на этот счет! Но все равно ее нельзя осуждать, и я стараюсь не делать", - сокрушается 70-летний актер.