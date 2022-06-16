На ПМЭФ-2022 итальянские бизнесмены рассказали, почему они не уходят из нашей страны: «Почему я должен дарить России миллиарды?»

Альфредо Гоцци, генеральный директор Ассоциации «Конфедерации итальянской промышленности» Фото: ТАСС

НАС СПАСУТ «МАЛЫШИ»

- Дожили до таких времен, когда присутствие европейцев на питерском форуме выглядит крайне экзотично, - признал гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. Действительно, Петербургский международный экономический форум, который проходит сейчас в Северной столице, больше похож на встречу для своих. Изредка встретишь в коридоре африканца или азиата. И уж совсем редко – европейца. Причины объяснять, пожалуй, не стоит.

Из всех «экзотичных» западных гостей веселее всех выглядели, пожалуй, итальянцы. И не потому, что у них это в крови. Дело в том, что, в отличие от представителей других западных стран, большинство итальянских организаций по сей день продолжают работать в нашей стране. Почему? Об этом рассказали сами гости с Апеннинского полуострова.

- В основном итальянские компании не покинули Россию. Они выражают желание оставаться на рынке России и сотрудничать с российскими компаниями, - подтверждает Альфредо Гоцци, генеральный директор Ассоциации «Конфедерации итальянской промышленности».

По словам Альфредо, в основном в России работают небольшие итальянские компании, а не гиганты.

- Тот факт, что это малый и средний бизнес, дает им гибкость в принятии решений. Они не так зависят от внешних «факторов». Возможно, в этом и состоит причина, почему они до сих пор здесь, - говорит сеньор Гоцци - С другой стороны, конечно, сегодня перед ними встает множество проблем. И это не только западные санкции, но и меры российского правительства. Например, сейчас итальянским компаниям очень сложно выводить доходы, переводить деньги в свою страну.

Альфредо Гоцци считает: небольшие компании могут «спасти» и российскую экономику. Но для этого надо меняться — слишком мало у нас «малышей». Для сравнения: на малый и средний бизнес в российской экономике приходится 21%, а Европе – 40-60%.

- По прогнозам, в текущей ситуации Россия вернется к ВВП 2021 года через 10 лет, и это не очень реалистично. Для развития своей экономики Россия должна помочь развитию своего малого и среднего предпринимательства, создать условия, чтобы российские и другие иностранные компании занимали освобождающиеся ниши. Компании такого размера всегда показывают хорошую гибкость и приспособляемость к меняющимся условиям и это помогает им выживать.

БИЗНЕС БЕЗ ПОЛИТИКИ

Но есть в «итальянском феномене» и чисто предпринимательская логика. Эти люди пришли в Россию зарабатывать деньги. Почему они должны их выбрасывать, а заодно подводить своих сотрудников?

- Есть очень важный момент – социальная ответственность, - говорит Винченцо Трани, президент Итало-российской торговой палаты. - В первую очередь мы думаем о социальной ответственности по отношению к сотрудникам. Но есть и другая социальная ответственность. Например, перед клиентами. Итальянские компании показали себя надежными партнерами, и именно поэтому россияне покупали наше оборудование, а не восточное. Если мы уйдет и нарушим наши обязательства, пострадает репутация и наших компаний, и нашей страны. А еще есть социальная ответственность перед инвесторами. Как я могу пойти к своим инвесторам и сказать: я просто взял - и списал активы? Один из членов нашей палаты, генеральный директор банка UniCredit, вчера сказал: почему я должен подарить России миллиардный бизнес? Италия точно заинтересована в этом?

Понятно, что некоторые бизнесмены все равно уходят. Например, это кофейная компания Lavazza, энергетическая Enel. Некоторые покидают Россию по чисто политическим мотивам. Но Винченцо такой подход не поддерживает:

- Политики не должно быть в бизнесе. Когда предприниматель пытается стать политиком, это опасно. Потому что он не станет ни хорошим бизнесменом, ни хорошим политиком. Может, это звучит неполиткорректно. Но я бизнесмен. Я представляю многие итальянские компании, которые не хотят заниматься политикой. И это главная причина, по которой наши предприниматели продолжают здесь работать. Это не значит, что они поддерживают «февральские» события. Это значит, что просто есть другой подход к проблеме. Наша ассоциация – это мост между Италией и Россией. Мы больше всего страдаем, если эти отношения рушатся. И мы очень надеемся на скорый мир.