Путин не согласился, что чиновников надо пересаживать на Лады

Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома явно не переживал за продажи Автоваза. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Власти сейчас ищут разные варианты, как поддержать автопром. Например, в четверг министр финансов Антон Силуанов (то ли в шутку, то ли всерьез) предложил пересадить чиновников на Лады.

- Государство должно взять на себя риски по реализации товаров, обеспечить спрос, - сказал глава Минфин, закончив пассажем про госслужащих на Жигулях.

Последний раз с похожей идеей засветился Борис Немцов. В 1997 году он ратовал за пересаживание чиновников на Волги.

Но Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома явно не переживал за продажи Автоваза.

- Если на рынке легковых авто главная проблема предложение, то на рынке коммерческого транспорта — дефицит спроса. Бизнес и транспортные компании придерживают инвестиции, в том числе из-за запрета на въезд в Европу, - рассказал президент.

Российский лидер сообщил, что в марте выпуск автомобилей упал в три раза, а в апреле — в пять раз по сравнению с прошлым годом. Цены подскочили, а найти новую машину не всегда возможно.

То есть, опасаться за продажи Лад как-то странно. Народ и так готов забрать последнее. Скорее уж чиновников надо пересадить на Камазы. Вот кому, если верить президенту, сейчас трудно.

- Обычно в год продавалось не меньше 1,5 млн. машин. За 5 месяцев число сократилось на 51%. Чтобы не было резкого рост цен снижение должно быть не больше 20-25%, - заметил Путин.

Правительству поручено как-то решить эти проблемы. При этом, глава страны заявил, что не должно быть грузовиков с низким экологическим классом.

- От этого зависит конкурентоспособность. И в дружественных странах действуют строгие экологические нормы для грузовиков. Если массово понизить экологический класс грузовиков, то их просто не будут пускать через границы, - объяснил российский лидер.

В конце президент согласился, что не обязательно вообще все детали производить самостоятельно. Но ключевые технологии: инженерные разработки, патенты — обязательно должны быть нашими.