На каком поезде Шольц, Макрон и Драги приехали к Зеленскому в Киев

Вопрос о том, кто платил за проезд, остался открытым Фото: REUTERS

В последние пару месяцев в Киев зачастили высокие гости. Последние приезжали утром 16 июня. В украинскую столицу прибыли сразу три руководителя крупнейших стран Европы — французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги. Прибыли, чтобы выразить Зеленскому моральную поддержку, пообещали ему горы оружия и обязались давить на Путина ( кстати, румынского лидера Клауса Йоханниса с собой почему-то не взяли - он добирался самостоятельно).

Понятно, что в связи со спецоперацией никакие самолеты над Украиной, кроме российских не летают (немногие украинские, если и взлетают, то буквально на несколько минут). Потому гости, как правило, прибывают по железной дороге из Польши.

Расстояние от Варшавы до Киева 773 километра и ежедневные поезда от польской станции Всходня до центрального киевского вокзала прежде доезжали за 16.5 часов с 6 или 7 остановками. У западных лидеров, конечно, нет так много времени на дорогу.

Можно предположить, что три руководителя сели в вагон на польской приграничной станции Хелм и полтысячи километров до Киева преодолели без остановок за 6-7 часов.

Так на чем они добирались до украинской столицы?

Это был один из 10 VIP-вагонов «Укрзализныци» (Украинских железных дорог), которые появились у компании в 2015-2016 годах. Еще пару лет назад на таком можно было проехать, например, из Киева в Днепропетровск почти за 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей).

В «стандартной» комплектации такого вагона две спальни, кабинет (тоже со спальным местом), конференц зал на 8-10 персон, кухня и туалетная комната с душевой кабиной.

Но даже в него столь высоких гостей не посадят. Для них есть специальный VIP-вагон, который несколько отличается от тех, что отделаны золотом и парчой для нуворишей. Тут отделка более строгая — темные полированные панели из дуба и каштана. Метровая плазменная панель с домашним кинотеатром под «обычными» аналоговыми часами, шелковые шторы в полоску на окнах, плоские светильники, зонный климат-контроль, бар с минеральными напитками из Трускавца и бокалами, которые скорее подходят под виски, чем под минералку. В остальном — все тот же спектр удобств, что и для «обычных богачей», но есть служебное купе для охраны и несколько иначе расположены сантехнические удобства.

В общем, есть тут возможность не только обсудить мировые проблемы, но и выспаться, и принять душ, и побриться. Но вряд ли три лидера свободного мира воспользовались этими опциями — не до того, украинская демократия в опасности!

Можно предположить, что и британский премьер Борис Джонсон прибыл в Киев именно в таком вагончике. Вопрос о том, кто платил за проезд, остался открытым.

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