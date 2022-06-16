Мария Порошина сияет после воссоединения с Ярославом Бойко

Актриса Мария Порошина. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Мария Порошина является примером для многих россиянок. Актриса воспитывает пятерых детей и успешно строит карьеру актрисы. Кроме того, 48-летняя артистка всегда прекрасно выглядела. Но самые преданные поклонники, увидев свежее фото артистки в один голос заявили - после долгожданного воссоединения со своим коллегой Ярославом Бойко их любимица и вовсе расцвела.

Кристина Асмус разместила в блоге редкое фото с коллегами-актрисами. Знаменитости собрались в гримерке Малого театра. В кадре можно заметить Ирину Муравьеву и Марию Порошину. Последняя буквально сияет. Одетая в белую блузку, она стоит по левую руку от Муравьевой.

Кажется, с годами Порошина совершенно не стареет. Потому и не удивительно, что практически все комплименты от подписчиков достались ей. "Потрясающая Машенька", "Порошина - великая", "Мария Михайловна, обожаю", "Любимая актриса", "Порошина просто красавица!" - пишут восхищенные комментаторы.

Кристина Асмус показала фото с актрисой Фото: СОЦСЕТИ

К слову, не так давно стало известно о долгожданном воссоединении Порошиной и Ярослава Бойко. Они впервые за долгое время вместе вышли в свет. Случилось это на одном из кинофестивалей. Знаменитости прошлись вместе по красной дорожке.

Артисты буквально светились от счастья, а сплетники в очередной раз стали обсуждать отношения знаменитостей. Любители почесать языками уверены - именно Бойко является отцом единственного сына Марии.

В романтической связи актеров заподозрили после убедительной игры в сериале "Всегда говори «всегда»". Они показали такую любовь, что у всех перехватывает дыхание. Впрочем, сами виновники переполоха утверждают, что их связывает исключительно крепкая дружба. А с недавних пор они еще и играют в новой театральной постановке. "С Ярославом Бойко мы выпустили лирическую комедию «Снежный вальс». У нас со Славой был спектакль «Неоконченный роман», с которым мы объездили всю Россию. И вот теперь - новая история о любви двух одиноких людей", - рассказывала Порошина.