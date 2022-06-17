Кровь из носа, в ухе боль: как справиться с детскими травмами на даче, объясняет лор-врач

Первое, чо нужно сделать - успокоиться самому и успокоить ребенка Фото: Shutterstock

В своем тг-канале практикующий ЛОР-врача Любовь Малыгина разбирает различные случаи из практики. И рассказывает родителям, что делать, если на даче произошло что-то, что выбило у вас грядку из-под ног: например, у ребенка пошла кровь носом (например, перегрелся на солнце, или попали мячом). Или заболело ухо. Вот вам пошаговая инструкция, что делать. И как понять, когда можно справиться самостоятельно, а когда пора вызывать неотложку или срочно ехать в травму.

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ НОСА: ГОЛОВУ НЕ НАЗАД, А ВПЕРЕД

1. Успокоиться самому и успокоить ребенка. Даже если крови много и вам от этого вида жутко. Выдохните.

2. Прижать пальцами крылья носа к перегородке и наклонить голову ребенка немного вперед. Не сильно. Не больше 45 градусов. Не запрокидывать голову назад!

3. Можно приложить к затылку лед или любые продукты из морозилки, обмотав их подручной тканью или полотенце. Держать недолго! 2-3 минуты, не больше, потом холод от затылка убрать. Можно дать выпить прохладной воды.

4. Подождать пять минут.

5. Кровотечение остановилось - выдыхаем.

6. Кровотечение не остановилось: прижимаем пальцами крылья носа еще на 5 минут. Если есть сосудосуживающие капли на основе оксиметазолина или фенилэфрина - капаем/брызгаем их. Или вставляем ватку, смоченную ими.

Если есть специальная гемостатическую губку, то можно ее.

7. Держим ватку 10 минут.

Кровотечение остановилось? Выдыхаем.

Если продолжается 15-20 минут - вызываем скорую помощь.

ВАЖНО!

Если у ребенка частые и обильные носовые кровотечения, то необходимо сдать коагулограмму. Но не сразу после кровотечения. Посмотреть на анализ крови, терапевт подскажет, если есть изменения . И скорее всего, направит к гематологу.

Если изменений в анализе нет, скорее всего у ребенка слабые сосуды в носу. Нужно записаться на консультацию к ЛОР-врачу, чтобы решить вопрос о прижигании сосудов на перегородке носа.

Если у ребенка случаются кровотечения на фоне головной боли или повышения артериального давления, то необходима консультация невролога.

ЕСЛИ НЕ ПРОСТО КРОВЬ ИЗ НОСА, А ИЗ-ЗА ТРАВМЫ

1. Если после травмы течет кровь, попытаться остановить ее (см. выше).

2. Если видите, что нос сильно отек после удара, то можно приложить что-то холодное при условии, что ребенок спокойно дает это сделать.

3. Ехать к ЛОР-врачу. Если потребуется репозиция (вправление) костей носа, то ее будут проводить тогда, когда максимально сойдет отек мягких тканей. В среднем на 5-7 день.

4. Рентген костей носа в больнице делают всем. Информативнее он в среднем после 3-5 лет. Трещина в кости без смещения - не вправляем. Деформация наружного носа — вправляем.

ВАЖНО!

Если во время/после травмы ребенок потерял сознание или его тошнило/рвало, сильно кружилась голова - вызываем скорую. До приезда обеспечиваем покой.

БОЛЬ В УХЕ: ДАЕМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ И ЖАЛЕЕМ

1. Если ребенок жалуется на боль в ушке, даем ибупрофен в расчете 10 мг/кг или парацетамол в расчете 15 мг/кг — просчитайте по инструкции. Лучше сделать это заранее: посчитайте дозировку на вес ребенка и напишите ее на упаковке. Помните, считать нужно вес, а не возраст!

Но даем или одно, или другое, не чередуем!

Малышам можно свечки. Но у них вряд ли будут жалобы на боль в ухе, они еще не в состоянии показать, где болит. А тем, кто постарше, уже можно дать сироп.

2. Если вы на даче и под рукой ну совсем ничего нет, кроме Отипакса, можно однократно закапать его. Но при условии, что из уха нет выделений!

3. Из уха есть выделения - протираем влажной салфеткой снаружи. Внутрь ничего не капаем!

4. Прижать больным ухом к себе, покачать, погладить, успокоить.

5. Если после всех процедур боль не возобновилась, отлично. Но стоит записаться к ЛОР-врачу. У детей часто бывает стертое течение отитов.

6. Если боль не утихает, - как можно быстрее идем к ЛОРу.

7. Есть высокая температура, оттопыренность ушной раковины, красота в заушной области, выделения из слухового прохода (их может и не быть) - срочно в больницу по скорой!

ТРАВМЫ УХА: ВСЕГДА К ВРАЧУ

1. Открытую рану промыть чистой водой, прикрыть чистой салфеткой и ехать к врачу. Можно обработать водным раствором Хлоргексидина/Мирамистином.

НО не перекисью водорода, не йодом или зеленкой!

Если ничего такого нет под рукой - просто не давать ребенку трогать рану грязными руками.

Самостоятельно сложно оценить, потребуется ли зашивание или стягивание краев раны специальными пластырными стрипами.

2. Если на ушной раковине гематома (синяк) - обязательно показать ЛОРу.

Может потребоваться давящая повязка или даже антибиотики во избежание воспаления и дальнейшей деформации хряща.

ЧТО-ТО ЛИШНЕЕ В НОСУ ИЛИ УХЕ: ЕСЛИ САМО НЕ ВЫШЛО — К ВРАЧУ

1. Если ребенок что-то засунул в нос, надо попробовать лишние отсморкать, плотно зажав вторую половину носа. Можно попробовать извлечь аспиратором для носа при условии, что наконечник не длинный. Ребенок при этом обаятельно должен сидеть, а не лежать.

2. Не получилось отсморкать — срочно ехать к ЛОР-врачу.

НЕ пытайтесь достать предмет пинцетом, не капайте сосудосуживающие капли! До осмотра врачом нужно держать ребенка вертикально, даже если он уснул.

То же самое, если какое-то инородное тело в ухе:

1. Если это камень (щепка и т. п.) никак не пытаться достать самостоятельно! Ехать к врачу.

2. Если в ухе насекомое, то закапать любое масло - и ехать к врачу.