Одесситы звонят в Минобороны: актеры в окровавленных пижамах бегают по улице с криками «Больницу бомбят, спасайтесь»!

Боевиками националистических батальонов организованы тотальные проверки мирного населения Фото: REUTERS

Киевский режим продолжает попытки провокаций с целью обвинения Вооруженных Сил России в военных преступлениях и дискредитации перед мировой общественностью. По тщетные, но как стараются!

- 11 июня в Одессе специалистами 83 центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (ул. Старопортофранковская, дом 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными Силами. В качестве актеров в ней участвовали около 10 человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками «Больницу бомбят, спасайтесь!», - сообщил на брифинге журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник сообщил, что по словам местных жителей район подготовки провокации был заранее оцеплен сотрудниками полиции и Службы безопасности Украины для недопущения гражданских лиц и возможности ведения ими съемки на мобильные телефоны. Но, как вы понимаете что-то скрыть в Одессе довольно сложно.

- Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы, - предупредил режиссеров ВСУ Михаил Мизинцев.

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать и сообщать СМИ факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В Одессе в школах № 31 (ул. Кострова), № 55 (ул. Ильфа и Петрова), № 65 (ул. Академика Королева) дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, на подступах к зданиям развернуты блокпосты, оборудованы огневые позиции, размещены артиллерия и бронетехника».

- «В Харькове в здании профессионально-технического училища № 32 (ул. Спортивная) оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжелое вооружение».

- «В Николаеве в школах № 14 (ул. Вольная) и № 84 (ул. Лесная) националисты оборудовали огневые позиции, на территории учебных заведений размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО».

- «В Лисичанске (ул. Красная) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, подобные факты бесчеловечного отношения к мирному населению до настоящего времени остаются без внимания мирового сообщества, - обратил внимание Мизинцев.

Представитель Минобороны еще акцентировал внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации «исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от украинских вооруженных формирований».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По имеющейся достоверной информации, украинские власти под предлогом якобы обеспечения безопасности граждан заблокировали все выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий народных республик Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей и вынуждая их самостоятельно эвакуироваться в западные районы Украины.

Лицемерные заявления официального Киева о необходимости организации гуманитарных коридоров на подконтрольные ВСУ территории расцениваются как попытки выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности своих войск. При этом, на блокпостах в городах Днепр и Запорожье боевиками националистических батальонов организованы тотальные проверки мирного населения. Всех граждан, подозреваемых в лояльном отношении к России или осуждении киевского режима (наличие в телефонах переписок и звонков на российские номера, подписок в социальных сетях и мессенджерах на пророссийские каналы), неонацисты подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении для якобы дальнейшего разбирательства.

Только с 1 по 16 июня 2022 г. из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них – большинство женщины и подростки. Таким образом, украинские власти своими действиями в очередной раз подтверждают, что для них мирные жители, имеющие альтернативную точку зрения на происходящее в стране, как и население востока Украины, являются «людьми второго сорта». При этом, страны так называемого цивилизованного Запада хорошо осведомлены о фактах преступных действий киевского режима, но продолжают скрывать эту информацию от собственных граждан.

В очередной раз призываем страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на киевские власти для безусловного соблюдения ими норм международного гуманитарного права в отношении мирного населения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 749 человек, в том числе 3 353 ребенка, а всего с начала специальной военной операции –1 885 696 человек, из которых 300 340 – дети.

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 282 418 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 4 154».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 31 991,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 173 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – девять в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 750 тонн гуманитарной помощи».