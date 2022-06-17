РЕНОвация «Москвича»: Какие машины на самом деле будет выпускать легендарный автозавод

Для своего времени «Москвичи» были вполне передовыми машинами, их даже экспортировали в дружественные страны. Фото: Анатолий МОРКОВКИН/ТАСС

ОТСТУПЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ

- Московский автомобильный завод «Москвич», слушаю вас! – именно так с недавних пор отвечает милый женский голос, если позвонишь на бывший АЗЛК. На днях новое название автозавода было утверждено официально, и хотя корпоративный сайт на момент подготовки этой статьи по-прежнему именуется Renault.ru, отступление французов из Москвы - свершившийся факт.

Напомним, после 24 февраля концерн Renault, проработавший в России не один десяток лет, ушел из нашей страны. Свою долю в «АвтоВАЗе» автогигант продал за рубль, а московский завод французы подарили столичным властям. И вот предприятие полностью перешло в собственность Москвы, а выпускавшиеся здесь французские модели освобождают производственные площади. Популярная Renault Duster переезжает в Тольятти, она теперь будет производиться на ВАЗе под маркой Lada, туда уже перевозят с «Москвича» и оборудование для ее выпуска. А два других популярных «реношных» кроссовера Kaptur и Arkana в России выпускаться уже не будут - слишком велика у них доля импортных комплектующих.

Новая власть хоть и провозглашена, но еще не вполне утвердилась.

- Завод находится в простое, - сообщила корреспонденту «КП» девушка на телефоне столичного автозавода. - Генеральный директор (в мае завод возглавил бывший замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин, - Ред.) уже занял кабинет. Но мы не можем соединить ни с ним, ни с его приемной - нам пока не сообщили новые телефоны. А главный инженер и главный конструктор еще не назначены...

Но вопрос в другом: что теперь начнут выпускать на обрусевшем предприятии. Известно пока немного. Автомобили будут производиться под маркой «Москвич», основным технологическим партнером станет КАМАЗ, на первом этапе планируется собирать традиционные авто с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили. Такую программу обрисовал мэр столицы Сергей Собянин.

Возобновить производство планируется уже в этом году. Действительно, если простой затянется, то кадры разбегутся в разные стороны - собирай потом их заново. Уже сейчас на сайтах трудоустройства появляются резюме работников автозавода.

- Возможностей быстро организовать выпуск чисто отечественного автомобиля нет, - сказал «КП» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. - Нет наработок, а если начинать с нуля, то на это потребуются годы и не менее миллиарда долларов. Поэтому принято решение взять за базу какую-либо действующую модель и выпускать ее под маркой «Москвич».

Выпускаться такая машина будет методом крупноузловой сборки — то есть, речь об отверточном производстве. Его наладить дешевле, быстрее и проще, чем полноценный сборочный конвейер.

Пока планируется выпускать до 30 тысяч автомобилей в год. Это в шесть раз меньше, чем было при французах. Но в нынешних условиях, когда все вокруг дорожает, а спрос падает, гнать объемы смысла нет.

Цифра в тему. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

…И КАРШЕРИНГИ ЗАХЛОПАЮТ В ЛАДОШИ

Новые машины под маркой «Москвич» будут в основном нужны каршерингу и такси, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

- Если московское правительство пойдет на то, чтобы создать автомобиль для такси, то наше сообщество будет хлопать в ладоши, - сказал «КП» председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов. - Автомобили, которые используются сейчас, для такси не очень приспособлены. Должен быть больше багажник, а двигатель - пусть менее мощный, но экономичный. Хорошо, если будет адаптирован под природный газ - такое топливо намного дешевле бензина и дизтоплива, к тому же экологически чистое. Но в первую очередь, автомобиль для такси должен быть надежным и достаточно комфортным. Из выпускающихся в России можно отметить Renault Logan - неубиваемая подвеска, очень хороший двигатель...

По словам эксперта, наш парк «шашечек» - один из самых молодых в мире. По крайней мере, в столице.

- Сейчас возраст автопарка московского такси - всего 2-3 года, - говорит Амосов. - Но в условиях санкций из-за отсутствия запчастей и комплектующих машины будет сложно обслуживать, и парк начнет ветшать. Так что если через год-полтора наладится постоянное обновление, это будет великолепно. Тем более, что во главе автозавода встал Дмитрий Валентинович Пронин, в правительстве Москвы он плотно занимался вопросами такси, знает все проблемы, и мы его прекрасно знаем.

Каршеринг тоже обеими руками за. Недавно «Комсомолка» писала об аварийности среди «авто напрокат», и одной из причин эксперты называли изношенность машин — так что обновление парка и здесь пришлось бы очень кстати.

- Мы с радостью рассмотрим новые модели для нашего автопарка, - сообщили «КП» в каршериноговой компании BelkaCar.

60 лет назад по улицам городов страны уже бегали «Москвичи» с шашечками такси. Фото: Фотобанк Лори

НАДЕЖДА НА КИТАЙ

Какая марка и модель будет взята за основу нового «Москвича», пока неизвестно - ведутся переговоры. Чиновники словно воды в рот набрали. Однако корреспонденту «Комсомолки» удалось разговорить топ-менеджера, близкого к китайским деловым кругам.

- Сейчас в переговорах активно участвуют два китайских автоконцерна, - сообщил собеседник. - Российская сторона приглашала к участию разные компании, в частности, Haval, это одна из самых продаваемых в России марок, но они решили не распыляться и сосредоточиться на строительстве завода в Тульской области.

По словам собеседника, переговоры тормозятся из-за финансового вопроса.

- Если импорт комплектующих будет по российским ставкам НДС и со всеми таможенными пошлинами, то этот автомобиль станет золотым, - говорит собеседник. - Китайские производители хотят снизить затраты, в частности, по налогообложению. Но юридических оснований для этого пока нет. Возможно, участникам проекта будут предоставлены целевые льготы. Но пока стороны не договорятся «на берегу», работы не начнутся.

В общем, картина ясная. Идет торг. Нам нужна машина и поскорее. Китайцы готовы ее дать, но не забывают и о собственной выгоде.

Ну, и не стоит сбрасывать со счетов санкции.

- Китайское руководство, похоже, не хочет, чтобы помощь России выглядела демонстративно. Но есть очевидное стремление занять нишу, освободившуюся после ухода из России западных автокомпаний, - продолжил наш источник. - Видели сообщение СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин дал задание своим советникам проработать механизм помощи России без нарушения санкций? Это касается и автопрома.

По словам собеседника, российский авторынок очень привлекателен для Китая. Во-первых, он еще не насыщен: если в Европе на 1000 человек приходится примерно 500 автомобилей, то у нас - чуть больше 300. А во-вторых, китайские предприниматели отмечают нашу готовность тратить деньги.

- Китайские СМИ регулярно дают новости о ситуации на автозаводе «Москвич», публикуют снимки моделей советских времен, - говорит собеседник. - В Китае же просто так публикации не появляются - это говорит о том, что руководство страны настроено на сотрудничество с московским автозаводом.

«ЭЛЕКТРИЧКИ» ИЗ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Но самое интересное в производственных планах нью-«Москвича» - это перспектива выпуска электромобилей. С одной стороны, такие авто если уже не фантастика, то все-таки пока еще экзотика. С другой, хоть электро-легковушек у нас еще не делают, но автобусы, способные обходиться без топлива, - это уже производственные будни.

- По Москве бегает более тысячи электробусов «КамАЗ», есть у нас и образцы электро-грузовиков, - рассказал «КП» руководитель пресс-службы ОАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.

На КамАЗе работают и над легковым электромобилем, но обсуждать эту тему на предприятии считают преждевременным. Между тем, именно на камазовские разработки электромобиля делают ставку московские власти.

- Эти разработки еще на начальной стадии, сами камазовцы честно говорят, что они будут готовы в лучшем случае к 2024-25 году, - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто. - Речь идет об электромобиле «Кама», его, насколько я знаю, собираются разрабатывать совместно с китайским автопромом.

Наш «китайский» источник подтвердил – это вполне реально. Вообще, Поднебесная сегодня - ведущий мировой производитель электрокаров. Для сравнения - если в 2021 году в России было продано 1,7 млн новых автомобилей, то в Китае за это время одних только электромобилей было продано в 2 раза больше - почти 3,5 млн. К тому же у китайских производителей есть разработка электромобиля для такси, с ними также велись переговоры об участии в столичном проекте.

А еще собирать электромобиль быстрее, чем «обычную» машину. Эксперты консалтинговой компании AlixPartners пришли к выводу, что на сборку электродвигателя и батареи уходит на 40% меньше времени, чем на традиционный двигатель внутреннего сгорания и коробку передач. А на производство одного электромобиля требуется на 30% меньше рабочих часов и на 50% меньше производственных площадей.

Вопрос ребром. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ну, это теория. А как на практике?

- Действительно, по опыту работы с автобусами и грузовиками на электротяге можно сказать, что их собирать легче, - говорит Олег Афанасьев. - Но надо учитывать и производство аккумуляторных батарей для электромобилей, оно очень дорогое, это ключевой элемент. Так что если брать в целом всю цепочку, от разработки редкоземельных материалов и производства батарей до выпуска конечного продукта, то, скорее всего, трудозатраты не изменятся. Но если стоимость батарей будет снижаться, а их емкость будет расти, то преимущества электромобилей будут проявляться все больше и больше.

Сейчас электрокары при прочих равных условиях стоят раза в полтора дороже традиционных авто - все из-за дорогущих батарей. Однако технологии не стоят на месте, производство батарей становится дешевле, и по расчетам швейцарского финансового холдинга UBS, цены на авто с амперами и с нефтяным топливом сравняются уже к 2025 году.

Но и это еще не решение проблемы — для того, чтобы потребители активно покупали электрокары, нужно создать насыщенную сеть станций для подзарядки. А еще необходимы предприятия по утилизации израсходованных батарей. Так что дело «за малым»: построить всю эту инфраструктуру, договориться с китайцами и организовать производство. И россияне с удовольствием пересядут на недорогой, экологичный и при этом отечественный (ну, частично) «Москвич».