Военная спецоперация на Украине 17 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский не просил лидеров стран Евросоюза о новых поставках вооружения, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции. При этом он отметил, что сейчас ситуация становится критической, поскольку у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы, а для нового вооружения необходимо обучение.

В битве за Донбасс наступил переломный момент, и теперь военные Донецкой народной республики имеют преимущество, заявил глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума. Он также добавил, что противник подавлен морально, а также в военной составляющей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приняла во внимание угрозы Министерства обороны Украины взорвать Крымский мост, эти планы потерпят крах. При этом министр напомнил, что "у нас армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку".