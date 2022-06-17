Собчак взбесила народ издевательским сообщением о незрячей Диане Гурцкой Фото: Евгения ГУСЕВА

Ксения Собчак никогда не лезет за словом в карман. О ком она только не высказывалась. Телеведущая брызгала ядом в Ольгу Бузову, Анастасию Волочкову, рэпера Тимати и Викторию Боню. Но на этот раз супруга Константина Богомолова перешла грань. Она высмеяла незрячую певицу Диану Гурцкую.

"Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды", - написала Ксения Собчак в блоге. Теледива разместила видео с Питерского экономического форума. В кадре незрячая певица идет под руку с помощником вдоль павильонов. Гурцкая выступила на ПМЭФ в качестве модератора дискуссии "Инклюзия и креативность: вызовы современности".

Диана Гурцкая Фото: Евгения ГУСЕВА

Как известно, Диана слепая с рождения. Она училась в интернате для слепых, а петь начала уже в 10 лет. В 22 года Гурцкая выпустила свой первый альбом, который сразу стал популярным.

Слова блондинки вызвали негодование со стороны пользователей соцсетей. Взбешенный народ пристыдил Ксению за отвратительную шутку над инвалидностью. Многие не стесняются в выражениях и чуть ли не проклинают Собчак.

А гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич назвал слова Ксении не просто хайпом, а откровенной беспринципностью и кощунством. "В общем, показала себя бездушнее робота Дуняши", - заявил он.

Знаменитость чуть позже отреагировала на праведный гнев россиян. "Вижу много критики этого поста. Но мне кажется, что уровень иронии задала сама Диана, когда спела песню «Я не вижу других кандидатов». Думаю, что у нее с чувством юмора как раз все в порядке", - оправдалась воспитанница "Дома -2".