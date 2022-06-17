Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Согласно программе, выступление Владимира Путина начнется в 14:00 по московскому времени. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Традиционная речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме считается одним из четырех главных выступлений в году (есть еще послание Федеральному собранию, итоговая декабрьская пресс-конференция и прямая линия с населением). Здесь президент дает сигналы бизнесу о том, как все будет работать в обозримом будущем. Согласно программе, выступление Владимира Путина начнется в 14:00 по московскому времени.

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По понятным причинам, нынешний форум собрал меньше иностранных гостей, нежели обычно. Зато оставшиеся партнеры понимают, что им сейчас дадут зеленый свет везде, где только можно.

Советник российского лидера Юрий Ушаков в общих чертах описал, о чем будет говорить глава страны в этот раз.

- Предполагается, что президент даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике. Речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее, - рассказал представитель Кремля.

Вот еще какие темы Путин поднимет в своей речи:

+ Формирование многополярной экономической модели.

+ Возможности и перспективы международной торговли.

+ Задачи по дальнейшему экономическому развитию России.

+ Стимулирование внутренней деловой активности.

+ Создание условий для комфортного ведения бизнеса.

+ Укрепление внешних торгово-инвестиционных связей.

Как и перед 9 мая, западные политики начали распространять слухи, будто Путин планирует объявить в стране мобилизацию. Теперь это прогнозируют чуть ли не перед каждой крупной речью главы страны.

- Это лживые информационные вбросы, - так домыслы о мобилизации прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.