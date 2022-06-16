«Будем развиваться вместе»: Росмолодежь и «Комсомольская правда» подписали соглашение об информационном партнерстве

Документ подписали заместитель гендиректора «КП» Анжелика Сулхаева и глава Росмолодежи Ксения Разуваева Фото: Артем КИЛЬКИН

16 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума медиагруппа «Комсомольская правда» и Федеральное агентство по делам молодежи заключили соглашение об информационном партнерстве. Документ подписали заместитель гендиректора «КП» Анжелика Сулхаева и глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

- В этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Комсомолка» возродила рубрику «Алый парус» в современном цифровом формате. Мы понимаем, что деятельность Росмолодежи очень перекликается с тем, что важно и для медиахолдинга. Поэтому такое партнерство считаем очень перспективным как для нас, так и для федерального агентства, - рассказала Анжелика Сулхаева.

«Комсомольская правда» на протяжении всей своей истории (а наша газета выходит с 1925 года) поддерживала молодежную политику. Рубрика «Алый парус» зародилась еще в 60-х годах прошлого века. Это был рупор молодежи. Из нее вышло огромное количество общественных деятелей, публицистов, политиков, журналистов и писателей. Сейчас «Алый парус» получил второе рождение.

- Очень важно не только делать – это всегда, безусловно, приоритет, - но и рассказывать о том, что делаешь. Потому что в этот момент происходит вовлечение новой аудитории. Коммуникация необходима постоянно. Благодаря «Комсомольской правде» большее количество молодых людей узнает о тех возможностях, которые есть в нашей стране и присоединятся к созидательной, активной повестке. Спасибо вам за это огромное! Будем развиваться вместе, - резюмировала Ксения Разуваева.