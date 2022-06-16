Герои спецоперации «Z»: морпех Коршиков ликвидировал в ночном лесу 15 диверсантов

Прапорщик Алексей Матьков и старший лейтенант Иван Коршиков

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример остальным.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - говорил легендарный генералиссимус Александр Суворов. А другой великий русский полководец Михаил Кутузов говорил так: «Победа требует времени, терпения и рассудительной медлительности».

ПОД МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ РАЗВЕРНУЛ СИСТЕМУ СВЯЗИ

Прапорщик Алексей Матьков

«Техник аппаратной взвода связи прапорщик Алексей Матьков в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы, с боями вытесняющей боевиков с занимаемых позиций. В ходе боя украинские радикалы открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь и повредили часть техники связи и линий связи. Проявляя мужество и отвагу, находясь под огнем противника, Алексей Матьков оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи, после чего силами экипажа обеспечил маскировку охрану ее позиций. Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам прапорщика Матькова, несмотря на продолжающийся обстрел, в кратчайшие сроки в БТГр была организована связь по резервным средствам спутниковой связи, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями и разгромить противника».

ПЕРЕБИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ НАПАВШИХ НА РАНЕНЫХ

Сержант Сергей Романов

«Заместитель командира взвода сержант Сергей Романов, продвигаясь в составе десантно-штурмовой роты в заданный район, обнаружил группу вооруженных украинских националистов. Десантники, несмотря на превосходящие силы противника, вступили в бой. В ходе боестолкновения Сергей, умело руководя отделением, наносил существенный урон силам боевиков. Заметив двух раненых десантников, сержант Романов лично их эвакуировал из-под огня и оказал им первую медицинскую помощь. Оказав помощь, Сергей обнаружил группу националистов, предпринявших попытку скрытно подобраться к раненым и захватить в плен. Оценив ситуацию, Сергей Романов прицельным огнем уничтожил группу националистов в количестве 4 человек. В результате боестолкновения диверсионная группа украинских неонацистов была уничтожена».

Сержант Сергей Романов

УНИЧТОЖИЛ В ЛЕСУ 15 ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Иван Коршиков

«Командир гранатометного взвода бригады морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии старший лейтенант Иван Коршиков руководил штурмовой группой, которая проводила рейдовые мероприятия на освобожденных территориях по поиску действующих диверсионно-разведывательных групп украинских националистов.

Продвигаясь ночью по лесному массиву, Иван лично обнаружил и уничтожил минометный расчет, после чего обнаружил неподалеку замаскированный грузовик с оружием и боеприпасами иностранного производства.

Впоследствии подразделение гвардии старшего лейтенанта Коршикова наткнулось на превосходящие силы врага. Несмотря на неравные силы, российские морпехи навязали бой националистам. В ходе боестолкновения Иван был ранен, но продолжил руководить подчиненными. По итогам боя силами штурмовой группы Ивана Коршикова было уничтожено более 15 националистов. В результате храбрых и самоотверженных действий старшего лейтенанта Ивана Коршикова деятельность диверсантов в зоне ответственности российских морпехов была полностью пресечена».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской Премии «Призвание» военным врачам, отличившимся в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Сразу 10 военно-медицинских специалистов из военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации удостоены Всероссийской Премии «Призвание».

«В зоне боевых действий военные врачи оказывают первую медицинскую помощь, выполняют оперативные вмешательства в полевых операционных, проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, спасая жизни военнослужащим и мирным жителям. Выполняя свой долг, в ходе проведения специальной военной операции, семь номинантов Премии, получили ранения различной степени тяжести. Сейчас, все они уже прошли полный курс лечения и реабилитации, выписались и продолжают выполнять свою работу», - прокомментировали в Минобороны России.

Ранее, за проявленную воинскую доблесть, профессионализм и преданность своему делу, все премианты, в соответствии с Указом Президента России награждены государственными наградами.