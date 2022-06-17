Потерявший доходы в России Галкин в Израиле хватается за любую подработку

Максим Галкин и Алла Пугачева с февраля живут в Израиле. Фото: соцсети.

Максим Галкин и Алла Пугачева с февраля живут в Израиле. Шоумен признавался, что лишился в России всех рекламных контрактов и концертов, приносивших ему немалый доход. В Израиле он зарабатывает гастролями: весь июнь юморист смешит публику в разных городах страны. Потом Галкин собирается выступить в Латвии и Австралии. Несмотря на аншлаг на израильских концертах, Максим не отказывается от любых источников дополнительного дохода. Так, Галкин стал гидом по Тель-Авиву.

Муж Аллы Пугачевой разместил в своем Телеграм-канале рекламу путеводителя по израильским достопримечательностям. В рекламных постах Галкин задорно рассказывает о самых интересных местах и развлечениях Тель-Авива. Маршрут, составленный популярным сайтом путешествий, рассчитан на четыре дня. За его рекламу шоумен, разумеется, получил гонорар, пополнивший его семейный бюджет.

В Израиле Максим и Алла с детьми поселились в курортном городе Кесария. К счастью, тратится на жилье звездным супругам не приходится – их приютил брат Галкина. Максим и Алла разместились в роскошном особняке, принадлежащем Дмитрию Галкину. Родственник юмориста занимается поставками техники. Виллу в Израиле он приобрел несколько лет назад.

В доме три этажа, вокруг разбит сад с пальмами, на заднем дворе обустроен бассейн. Внутри дом отделан в светлых тонах, в интерьере преобладает мрамор. Дизайн жилища – современная классика со спокойными гармоничными и просторными помещениями. Элитный особняк находится в районе, который называют «израильской Рублевкой». Его стоимость, по оценкам экспертов, составляет не менее шести миллионов долларов.

Возвращаться в Россию в ближайшее время юморист не намерен. А вот Алла хотела бы к сентябрю вернуться в Москву, чтобы дети Гарри и Лиза пошли в школу.