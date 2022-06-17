Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов воссоединился с бывшей женой на выпускном сына

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: кадр видео.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов воссоединился с бывшей женой Мариной Зубковой на выпускном старшего сына Ивана. 51-летний певец поделился в соцсетях снимком с экс-супругой и 18-летним виновником торжества.

- Добро пожаловать во взрослую жизнь, сынок! Успехов тебе, родной наш! Светлого будущего! Мы с мамой тебя очень любим и гордимся тобой, - написал артист.

Иван закончил частную Кембриджскую международную школу в Москве. Обучение в ней стоит 1,5 миллиона рублей в год. В шоу «Звезды сошлись» наследник артиста рассказывал, что мечтает поступить в престижный университет в США и надеется, что родители оплатят ему обучение за океаном. Иван хотел бы стать спортивным агентом.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов воссоединился с бывшей женой Мариной Зубковой на выпускном старшего сына Ивана. Фото: соцсети.

Андрей Григорьев-Апполонов расстался с Мариной Зубковой после 16 лет семейной жизни. Тогда младший сын пары Артемий уехал с матерью в Санкт-Петербург, а старший остался с отцом в Москве, чтобы не менять школу. Певец признавался, что не особо контролировал Ивана и позволял ему жить своей жизнью.

Артист до последнего не хотел отпускать жену и не торопился давать ей развод. Прессе музыкант говорил, что в их семье все в порядке, и что их разрыв - просто сплетни. Но Мария твердо решила перевернуть страницу своего брака и все-таки довела расставание до конца. Супруги официально развелись 10 сентября 2019 года.

С рыжим «Иванушкой» Мария познакомилась, когда ей было всего 17 лет. Правда, своему кумиру девушка сказала, что ей уже 19, и он долгое время не знал настоящий возраст своей подруги – Мария «раскололась» только в 2004 году. Супруги поженились только после того, как у них родился второй сын. Говорят, их брак сгубила тяга Андрея к алкоголю.

Весной 2019 года жена "Иванушки" стала появляться на светских мероприятиях с молодым баскетболистом Андреем Зубковым. Именно тогда и поползли слухи о том, что браку артиста пришел крах. В январе 2020 года у Зубкова и Марии Григорьевой-Апполоновой родился сын Александр. Накануне рождения малыша пара расписалась в загсе.

То, что его подопечный сильно выпивает, ранее подтвердил продюсер группы «Иванушки international» Игорь Матвиенко.

- Что касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то, - рассказал Матвиенко «КП» в прошлом году. - Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке.