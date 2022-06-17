Ким Кардашьян испортила легендарное платье Мэрилин Монро

Помимо своей уникальности (платье было создано модельером Жаном Луи из тончайшей шелковой материи телесного цвета, украшенной множеством кристаллов) этот наряд имеет большое историческое значение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Met Gala, знаменитом гала-концерте, который проводится в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, американская фотомодель, актриса и популярная участница реалити-шоу Ким Кардашьян появилась в платье Мэрилин Монро.

Помимо своей уникальности (платье было создано модельером Жаном Луи из тончайшей шелковой материи телесного цвета, украшенной множеством кристаллов) этот наряд имеет большое историческое значение – именно в нем Монро поздравляла президента США Джона Кеннеди с днем рождения.

Раритет в буквальном смысле не выдержал натиска форм современной звезды.

Ким Кардашьян появилась в платье Мэрилин Монро на Met Gala 2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники музея, где хранится знаменитое платье, уверяли, что уникальный наряд не пострадал за то недолгое время, которое Кардашьян провела в нем – вскоре она переоделась в его точную копию, которая, правда, ей больше подошла по размеру.

А вот историк и коллекционер Скотт Фортнер, которому принадлежит огромная частная коллекция вещей Монро, с горечью отметил, что платье повреждено и довольно сильно – местами разошлись швы, а от некоторых декоративных украшений остались лишь нитки.

Сама Кардашьян заявляет, что ей пришлось немало помучаться, чтобы влезть в заветное платье – она похудела на семь килограммов и не ужинала накануне торжества.

Видимо, не помогло. По крайней мере, на красной дорожке дива появилась в платье, которое сзади было прикрыто шубкой.

– Ким не следовало надевать это платье с самого начала. Это был вечный и знаковый артефакт, который теперь, увы, испорчен, – прокомментировали произошедшее пользователи соцсетей.