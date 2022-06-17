Британцы устали: Сотни украинских беженцев остались в Англии без жилья

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По данным британских властей, не менее 480 украинских семей и около 180 одиноких украинцев, прибывших в страну по программе Homes for Ukraine оказались на улице – хозяева, обещавшие предоставить жилье, в последний момент отказались.

Представители программы «Беженцы дома» заявили, что не удивлены происходящим, поскольку рассчитывать на добрую волю людей, с которыми ты познакомился в соцсетях – как минимум рискованно. И теперь требуется запасной план по размещению беженцев, многие из которых прибыли целыми семьями.

При этом предоставление крова украинцам – дело добровольное, но не бесплатное: правительство Британии выплачивает своим гражданам так называемую спонсорскую помощь в размере 350 фунтов стерлингов в месяц (около 25 тысяч рублей).

Изначально о своем желании поучаствовать в спонсорском обеспечении беженцев жильем заявили порядка 100 тысяч жителей Туманного Альбиона, но чем дальше, тем меньше становится желающих делить свой дом с украинцами.

Все дело в том, что в Интернете ширятся отзывы и видеоролики, в которых ошеломленные европейцы рассказывают об откровенном хамстве украинских беженцев, убежденных в том, что все обязаны им помогать. Украинцев нередко не устраивают условия, в которых приходится жить, размер выделяемой им помощи, качество продуктов и предметов первой необходимости, которые им дают бесплатно и многое другое. И они тут же начинают скандалить, «качать права», иногда угрожать хозяевам, а то и вовсе портить жилье, которое им предоставляют.

В результате желающих потесниться, чтобы приютить у себя украинцев становится все меньше, а новых беженцев власти вынуждены селить в общежития, а то и вовсе в сомнительного уровня ночлежки. Это вызывает очередные возмущения со стороны граждан Незалежной, что, в свою очередь, приводит к еще большей антипатии со стороны британцев.