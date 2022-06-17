В Госдепе поделились мечтами о новых антироссийских санкциях

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Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что усилия Госдепа направлены на то, чтобы вводимые США санкции как можно больнее били по России, но при этом не обеспечивали бы эффекта бумеранга.

– Мы продолжаем придерживаться нашей стратегии, которая предполагает не только финансовые санкции, но и экспортные ограничения, которые ударят по индустриальной и технологической базе РФ, оборонному комплексу, а также другим стратегическим секторам, – поделился Прайс сокровенным с журналистами.

При этом он с откровенной обидой высказался в отношении СМИ, которые сомневаются в эффективности предпринимаемых Белым домом мер.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что решение о введении санкций против России было самым лучшим поступком для Америки.

Впрочем, к двойным стандартам США не привыкать – вся их хваленая демократия построена именно на этом. С другой стороны – пусть себе верят в эффективность санкций и мечтают о будущих: так и бензин в Штатах и до $10 за галлон дойдет, а рейтинг Байдена еще больше снизится.