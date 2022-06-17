Выходец из России помог раскрыть тайну «Черной смерти»

В 14 веке «Черная смерть» распространялась по торговым путям и за неполных десять лет унесла от 75 до 200 миллионов человеческих жизней. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная группа ученых, представляющих сразу несколько университетов из Германии и Шотландии, обнаружила источник самой страшной вспышки чумы, поразившей мир в XIV веке и названой «Черной смертью».

– Наше исследование дает разгадку на одну из самых потрясающих загадок истории. Оно позволяет установить родину самого страшного и безжалостного серийного убийцы, – рассказал выходец из России, специалист по средневековой истории Филипп Славин, работающий в Университете Стирлинга.

Ученые обратили внимание, что за несколько лет до начала страшной пандемии чумы, пик которой пришелся на 1346-1353 годы, резко увеличилось количество захоронений неподалеку от озера Иссык-Куль, расположенного на территории современного Кыргызстана.

Ученым удалось получить несколько фрагментов скелетов из древних захоронений в этом районе, после исследования которых было установлено наличие чумной палочки. Причем выявленный штамм является прямым «предком» возбудителя болезни, буквально выкосившей Европу и не только.

По данным ученых, «Черная смерть» распространялась по торговым путям и за неполных десять лет унесла от 75 до 200 миллионов человеческих жизней. Некоторые исследователи утверждают, что тогда в Европе умер каждый второй. Кроме того пандемия захватила Азию и даже Северную Африку.