Масштабные экологические проекты «Норникеля» остаются в силе

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Экологический проект «Норникеля» по снижению выбросов диоксида серы в атмосферу не снят с повестки в связи с западными санкциями. Об этом в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме сообщил вице-президент группы компаний Андрей Грачев.

- Целевые показатели по «серной программе» у нас были установлены на уровне снижения выбросов на 43% к 2023 году и порядка 90% к 2025-му. Сегодня сроки могут корректироваться в связи с тем, что нам надо искать аналоги для того оборудования, которое не поставляет Запад. Мы благодарны правительству, которое с учетом санкционного режима приняло решение о смягчении экологических требований. Но все понимают, что это не повод расслабляться. Мы будем идти этим путем. У нас по серной программе бюджет составляет 300 млрд рублей, из которых 110 млрд рублей уже законтрактовано. В частности, по Надеждинскому металлургическому заводу законтрактовано 80% от всего объема. 23-24 июня собираем в Норильске стратегическую сессию по импортозамещению, согласие на участие в ней уже подтвердили 243 различных компании. Будем собираться и решать эти вопросы, - рассказал Грачев.

«Норникель» также продолжает программу «Чистый Норильск», в рамках которой в городе планируется собрать более 2 млн тонн мусора, демонтировать более 460 объектов и зданий. Уже очищена территория равная 140 футбольным полям. На эти цели руководство компании выделило 40 млрд рублей.

Поддерживает группа компаний и фундаментальные научные исследования в арктическом регионе. Совершены уже две полярные экспедиции. В их рамках был определен статус загрязнения почв, воды и атмосферы, а также разработаны принципы хозяйствования в арктической зоне и передовые технологии для уборки территории.

Традиционно «Норильский никель» очень бережно относится к сохранению мест проживания коренных малочисленных народов севера.

- Мы не навязываем общинам свои идеи, мы спрашиваем у них, что им надо. Из 50 крупных общин мы объехали 36, и нам стало понятно, чего хотят люди. В первую очередь, это цеха по разделке рыбы, оленя. Это традиционные промыслы. По указанию руководства компании было выделено 2 млрд рублей. Заложено 42 мероприятия – строительство жилых домов, цехов, домов культуры, - говорит вице-президент «Норильского никеля».