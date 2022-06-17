Дорога императора, рыбное место Путина и промышленная романтика: в России запустили первые национальные туристические маршруты

Фото: Ростуризм

Поездка в столицу на выходные или в Сочи в отпуск звучит уже заезженно и скучно? Есть свежий вариант от Ростуризма – отправиться в путешествие по заготовленному маршруту в один из регионов страны. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова представила на ПМЭФ первые пять национальных туристических маршрутов, которые прошли тщательную проверку соответствия всем стандартам.

- Впервые в истории современной России презентуем проект по созданию сети национальных туристических маршрутов, которые полностью обустроены под запросы туриста. Это правильно выстроенная логистика, интересная продуманная программа, качественная инфраструктура, - заявила Догузова.

По словам главы Ростуризма, путешественник получит безопасный тур длиной в несколько дней с удобными гостиницами и вкусными кафе на пути, с массой подсказок по объектам для посещения и достопримечательностям. В создании маршрутов участвуют сами регионы, по которым пролегает экскурсионный путь, и их бизнес сферы гостеприимства.

Ростуризм намерен «обвить» нацмаршрутами всю страну до конца 2024 года, в разработке находятся еще 20 туров. А вот первые пять нацмаршрутов можно подобрать уже сейчас на портале Russia.travel или купить в июле в турагентствах. И, как отметила Зарина Догузова, в 2-2,5 раза дешевле, чем если бы турист планировал поездку самостоятельно.

Первый из них, «Государева дорога», протянется от Петербурга до Москвы через Тверскую и Новгородскую области. Путь между столицами займет шесть дней, в программу включены дворцы, монастыри, а также дегустация настоящей пожарской котлеты.

Второй маршрут назвали «Жигулевскими выходными», отдав честь одноименному пиву и автомобилям. Тур соединит Самару, Тольятти и Сызрань, за четыре дня прокатит по Волге, покажет самарский хай-тек, музей ВАЗа и, конечно, даст попробовать хмельной напиток.

Третий маршрут посвятили Сахалину. В нем – природа Дальнего Востока, птичий базар, тюлений пляж, свежие морепродукты и очень активные прогулки по Южно-Сахалинску, скале «Весточке», бухте Тихая. На все – 5 дней.

Четвертый тур неожиданно пролег по Кузбассу. Туристам покажут угольный разрез, шахты и сибирскую природу. Удастся также послушать традиционную музыку шорцев – коренного народа этого региона – и съесть черного мороженого.

И, наконец, пятый маршрут проложили по следам президента Владимира Путина – его любимым местам для отдыха. В тур вошли Красноярский край, республики Тыва и Хакасия. Туристу не дадут передохнуть – путешествие по природе будет очень активным. Сплав по Енисею, рыбалка в самых клевых озерах, экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС и масса других занятий.