Полный текст выступления Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022: стенограмма

Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

Полный текст выступления Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года:

Большое спасибо! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Уважаемые друзья, коллеги!

Приветствую участников и гостей юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума.

Он проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны – подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе, и сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий.

Сегодня наш – когда говорю «наш», имею в виду российское руководство, – свой взгляд на ситуацию, в которой оказалась глобальная экономика. Подробно остановлюсь на том, как Россия действует в этих условиях и как планирует своё развитие в динамично меняющейся обстановке.

Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, вновь подчёркивал, что эпоха однополярного миропорядка завершилась – начать хочу с этого, от этого никуда не деться, – завершилась несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми средствами. Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами, шаблоны здесь не работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра.

Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений – когда это становится необходимо – трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на таких «догмах», определённо неустойчив.

Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.

Речь идёт об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать.

Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что, якобы, всё вернётся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет.

Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает.

Причём наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории. Мыслят категориями прошлого века. Находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда»: считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта.

Отсюда – неуёмное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из общего ряда, не хочет слепо подчиняться. Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии и Сирии, Ливии и Ирака.

Если же какого-то «бунтаря» не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, «отменить». В ход идёт всё, даже спорт, олимпийское движение, запрет на культуру, шедевры искусства – по той лишь причине, что их авторы «неправильного» происхождения.

В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов.

Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей.

Не получилось. Очевидно, это не вышло, не состоялось. Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность.

Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест.

Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом – всё это было и остаётся орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги.

Кстати, и некоторые наши эксперты поддались такому внешнему давлению, в своих прогнозах также исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты – рубля.

Жизнь опровергла подобные предсказания. Однако подчеркну и хотел бы отметить: чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы, это очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны.

Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций, мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8 процента, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7 процента и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы. Я потом проведу сравнение с другими регионами. Да, нам и это многовато, конечно. 16,7 процента – большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать, и уверен, добьемся положительного результата.

По итогам первых пяти месяцев текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в полтора триллиона рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в 3,3 триллиона рублей. При этом профицит федерального бюджета только в мае составил почти полтриллиона рублей, превысив прошлогоднее майское значение более чем в четыре раза.

Сегодня наша задача – создать условия для наращивания производства, для увеличения предложения на внутреннем рынке и сбалансированно с ростом предложения восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики.

Уже сказал, мы приняли специальные меры для пополнения оборотного капитала компаний. В том числе бизнес практически во всех отраслях получил право на отсрочку по страховым взносам за второй квартал текущего года. При этом производственные предприятия имеют более широкие возможности – они смогут воспользоваться отсрочкой и в третьем квартале. По сути, речь идёт о беспроцентном кредите от государства.

В дальнейшем отложенные платежи по страховым взносам не нужно будет выплачивать, что называется, одномоментно. Это можно будет сделать равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня следующего года.

Далее. С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет девять процентов. При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Как уже говорил, цель такой меры – помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли, а там у нас заняты миллионы работников.

После резкого роста весной, процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь – до семи процентов.

Но на что хотел бы обратить внимание? Срок действия программы остаётся прежним – до конца текущего года. Это значит, что те наши граждане, которые хотят улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должны ею воспользоваться до конца этого года.

Максимальные суммы кредитов также сохраняются: 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и шесть миллионов рублей – для остальных субъектов Федерации.

Добавлю, нам важно в целом повышать доступность долгосрочных финансовых ресурсов, кредита для экономики. Уже в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковского кредитования.

Этот процесс нужно, безусловно, поддержать. Так, для наращивания возможностей Фабрики проектного финансирования «ВЭБа» выделим 120 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объёме порядка полутриллиона рублей.

Уважаемые коллеги!

Уже говорил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие, оно, как известно, – и практика последних лет это показывает хорошо, – оно обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его.

И речь не только о текущих очевидных последствиях. Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейских компаний.

Пока до этого дело не дошло, но европейские политики уже нанесли своей экономике серьёзный удар – сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в Соединённых Штатах тоже, как растёт стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива, как снижается качество жизни европейцев и утрачивается конкурентоспособность предприятий.

По оценкам экспертов, только прямые, «счётные» потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу.

Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20 процентов. Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла там у них – у некоторых – до 20 процентов. У Штатов также неприемлемая, самая высокая за 40 последних лет инфляция.

Да, конечно, инфляция в России также пока находится на двузначных отметках. Однако мы уже провели индексацию социальных выплат и пенсий, повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, защитили тем самым наименее обеспеченных граждан. А, в свою очередь, высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе.

Конечно, для представителей бизнеса понятно: высокая ключевая ставка прижимает экономику – понятно. Для граждан всё-таки в большинстве случаев это плюс: они вернули значительный объём денег в банки под высокий процент.

В этом главное отличие от стран Евросоюза, где рост инфляции напрямую ведёт к снижению реальных доходов населения и съедает их сбережения, а текущие кризисные явления ложатся бременем прежде всего на малообеспеченных граждан.

Серьёзные долгосрочные последствия имеет и рост издержек европейских компаний, потеря ими российского рынка. Результат здесь очевиден – утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики, причём на годы вперёд.

Всё это ведёт к обострению глубинных проблем в западных обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас говорить и об этом, потому что они-то всё время на нас пальцем тыкают, а проблем у них самих достаточно. Я говорил об этом тоже в Давосе. Прямым следствием действий европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что, в свою очередь, будет ещё сильнее раскалывать их общества, причём вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах различных групп этого общества.

Да, сейчас эти противоречия подавляются, заметаются «под ковёр». Демократические процедуры, выборы в той же Европе, – честно говоря, иногда смотришь на то, что там происходит, какие силы приходят к власти, – всё это похоже на ширму, потому что друг друга у власти меняют похожие как близнецы политические партии. Однако сама суть от этого не меняется. Реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются всё дальше на задворки, на периферию.

Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьёзным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалёкой перспективе и к смене элит. Традиционные партии, как вы видите, проигрывают постоянно. Появляются какие-то новые образования, но, если они мало чем отличаются от традиционных, шансов на выживание у них тоже не много.

Все попытки делать «хорошую мину при плохой игре», все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу.

Что ещё здесь принципиально важно? Ухудшение ситуации в глобальной экономике – это не вопрос последних месяцев, – сейчас я остановлюсь на вещах, которые считаю чрезвычайно важными, – то, что происходит, не результат последних месяцев, конечно, нет. Тем более – не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения – это откровенное и сознательное передёргивание фактов.

Резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий текущего года. Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой большой семёрки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Причём эти процессы лишь ускорились, активизировались с началом пандемии коронавируса ещё в 2020 году, когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги.

Спрашивается: при чём здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения.

Не придумав или не пожелав использовать другие рецепты, власти ведущих западных экономик просто-напросто запустили «печатный станок». Таким нехитрым способом стали покрывать невиданные ранее бюджетные дефициты.

Уже называл эту цифру: за последние два года денежная масса в США выросла более чем на 38 процентов. Ранее десятилетиями такое увеличение было, а здесь за два года 38 процентов – это 5,9 триллиона долларов. Для сравнения, только несколько стран мира имеют валовый внутренний продукт большего размера.

Денежная масса Евросоюза, в свою очередь, также резко возросла за этот период. Её объём увеличился примерно на 20 процентов, или на 2,5 триллиона евро.

В последнее время всё чаще слышу про так называемую, – вы уж меня извините, я не люблю заниматься здесь, да и вообще себя как-то упоминать, но не могу не сказать, – все мы слышим про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я, когда вижу это, всё время думаю: на кого рассчитана эта глупость – на тех, кто читать и писать не умеют, вот и всё. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, на самом деле что происходит.

Россия, наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чём. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом – это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот, где причины, и только в этом.

Я скажу и про нашу операцию: да, это имело какое-то значение, но корень именно в этом – в их ошибочной экономической политике. Для них начало нашей операции на Донбассе – это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчёты на других, в данном случае – на Россию. Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное образование, понимают истинные причины сегодняшней ситуации.

Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно: в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда они потекли, эти деньги напечатанные. Они буквально стали «пылесосить», выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошмётки, да ещё и по астрономическим ценам.

Так, если в конце 2019 года импорт, завоз товаров в Соединённые Штаты составлял порядка 250 миллиардов долларов в месяц, то к настоящему времени он вырос до 350 миллиардов долларов. Примечательно, что рост составил 40 процентов – в пропорции это как раз и соответствует необеспеченной ничем накачке долларовой денежной массы последних лет. Напечатали, раздали деньги и за эти деньги выгребли все товары с рынков третьих стран.

Добавлю вот ещё что: Соединённые Штаты долго время были крупными поставщиками продовольствия на мировом рынке, заслуженно, действительно, заслуженно гордились – и было чем – своим сельским хозяйством, традициями фермерства, это пример для многих и для нас, кстати говоря, тоже. Но сегодня роль Америки изменилась кардинально. Из нетто-экспортёра продовольствия она превратилась в чистого импортёра. Грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету.

Ещё более высокие темпы наращивания импорта товаров наблюдаются в Евросоюзе. Понятно, что такое резкое увеличение спроса, необеспеченного товарным предложением, запустило волну дефицитов и глобальную инфляцию. Вот она откуда, эта глобальная инфляция. За последние пару лет в мире подорожало практически всё: сырьё, потребительские товары и особенно продукты питания.

Да, конечно, эти страны, в том числе и Штаты, они продолжают импортировать, но баланс между экспортом и импортом уже в другую сторону: там уже, по-моему, на 17 миллиардов больше импорт, чем экспорт. Вот, в чём всё дело.

По данным ООН, ещё в феврале текущего года индекс стоимости продовольствия в мире оказался на 50 процентов выше, чем в мае 2020 года, а сводный индекс сырьевых товаров за тот же период и вовсе удвоился.

В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов.

По данным МВФ, сейчас в глобальных валютных резервах находится 7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро, и эти деньги обесцениваются темпом около восьми процентов в год. Но кроме того, в любой момент они могут быть ещё и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике тех или иных государств. Ну, это, по-моему, стало абсолютно реальным для очень многих стран, которые хранят свои золотовалютные резервы в этих валютах.

По оценке экспертов, уже в ближайшие годы, это объективный анализ, будет запущен процесс конвертации глобальных резервов, – просто им деваться некуда при таких дефицитах, – из теряющих свою стоимость валют в настоящие ресурсы, – другие страны, конечно, будут это делать, – такие, как продовольствие, энергоносители, другое сырьё. Очевидно, что этот процесс ещё сильнее подстегнёт глобальную долларовую инфляцию.

Продолжение следует.

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