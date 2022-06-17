Властелины деменции

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Есть, есть еще порох в пороховницах, а песок в песочнице у американского президента Джозефа Робинетта Байдена-младшего. Держит удар, делая вид, что ничего не происходит. Гордится собственными достижениями, как ни один президент США до него и борется с проблемами по мере их появления.

Бензин автомобильный уже балансирует на уровне 6 баксов за галлон, и вопрос дней, когда этот психологически рубеж будет преодолен. В Калифорнии он уже и оставлен позади, например. А что Байден. А Байден говорит, спросите, мол, у Путина, когда он цены понизит.

С прилавков магазинов США исчезло детское питание. У Америки есть такая особенность, что после 70-х там практически отказались от грудного вскармливания. Перешли на сплошное искусственное питание. А тут – бац – и все детские смеси как метлой подмели. И что Байден? А Байден говорит, что одна из компаний-производителей уже выделила в качестве гуманитарной помощи 3,7 бутылочки детской смеси, которые доставят самолетом. На 4 бутылочки у компании, похоже, не хватило ни сил, ни запасов. Но даже 10 бутылочек или коробок не спасут ситуацию, потому что буквально вчера один из крупнейших производителей питания объявил о приостановке работы своего завода. США ведут переговоры о срочных поставках детского питания из Европы. Результаты пока неизвестны.

Тем временем проблемы перекинулись с детей на женщин. В американских супермаркетах судьбу детского прикорма разделили и предметы женской гигиены. Ждем от Байдена рецептов в духе советов от вице-канцлера правительства ФРГ на предмет энергосбережения, но на этот раз для американских женщин о том, чем лучше простирывать уже использованные прокладки для повторного использования.

А что же Байден? А Байден в это время гордится тем, что в его администрации "больше ЛГБТ (и прочих букв, обозначающих принадлежность к носителям сексуальных девиаций – прим. авт.), чем во всех администрациях предыдущих президентов Америки, вместе взятых".

Вот это победа! Вот это прорыв!

И можно было бы даже восхититься его героическим стоицизмом, если бы не подозрения в том, что старина Джозеф просто не подозревает о том, что происходит в его стране. Как и другой яркий представитель американского истеблишмента, аж целый спикер Палаты представителей Конгресса США (третий по иерархии полномочий пост в администрации США – прим. авт.) видная американская демократка Нэнси Пелоси, недавно отпраздновавшая 82-летие, вдруг не решила прийти Байдену на помощь. Ему–то только в ноябре будет еще только 80, а потому как не помочь младшенькому, практически, братику.

- У нас сейчас война в Ираке, у нас сейчас ковид, - объяснила Пелоси причины всех проблем, обрушившихся на США. И инфляции, и других факторах, которые сдерживают американскую экономику.

Что самое грустное и страшное, именно эти люди, которых впору называть дементорами (не в том смысле, что у Роулинг, а "властелины деменции", как тут не вспомнить анекдот про прием у врача: "Эротические кошмары мучают? – ну почему же мучают, доктор?") являются теми персонами, который руководят сейчас так называемым "цивилизованным" миром. Именно они ведут Штаты, а вслед за ними и остальной Запад туда, где нет ни здравого смысла, ни логики, то есть к краху. То, что это тенденция, подтверждает периодичность маразматических высказываний. Не говоря уже о Байдене, та же Пелоси недавно назвала Украину Ираном.

Может быть, когда Пелоси объявит о том, что американцам надо терпеть издержки, которые Америка несет в войне с Северным Вьетнамом, они о чем-то догадаются. Или хотя бы начнут что-то подозревать.

Но это не факт.