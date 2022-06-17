Депрессия, злость, усталость, нарушение памяти: Ученые выяснили, чем грозит детям постковидный синдром

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Ученые из США, Мексики и Швеции проанализировали 21 исследование по лонгковиду у детей. И составили полную картину симптомов, возникающих после острого COVID-19. Оценивались данные 80 тысяч детей. На данный момент это самое полное исследование по заболеванию ковидом у детей.

И оно показывается, что каждый четвертый ребенок получил лонгковид (проявление тех или иных симптомов спустя 3-4 месяца после острой фазы болезни).

1. Самые распространенные — неврологические.

Психоневрологические симптомы, как правило изменения настроения (тревожность, злость, депрессия) отмечались в 16,5% случаев.

На усталость жаловались 9,66%.

На нарушения сна – 8,42%.

Головная боль преследовала 7,84% детей.

Ортостатическая непереносимость (то есть обморочные состояния, сильная слабость, потливость, перебои в сердцебиении) выявлена у 6,92 %,

Память, способность обучаться, то есть нарушение когнитивных способностей отметили 6,27%.

Непереносимость физической нагрузки – 5,73%.

2. Ковид возвращается еще и соплями.

Респираторные симптомы отмечались у 7,62%; 7,53% детей жаловались на заложенность носа и отхождение мокроты.

3. И вызывает хронические состояния.

Ученые также отметили, что дети, инфицированные SARS-CoV-2, имели более высокий риск стойкой одышки, аносмии/агевзии (стойкая потеря вкус и обоняния). А также обострение хронических болезней.

В связи с чем ученые настоятельно рекомендовали врачам не отмахиваться от этих симптомов у детей, а диагностировать их и по меньше мере, тщательно наблюдать последствия.

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