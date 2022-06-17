Откуда деньги на красивую жизнь: муж певицы Глюкозы оказался замешан в многомиллионных махинациях

Певица Глюкоза и ее муж-бизнесмен Александр Чистяков 16 лет счастливы вместе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе отметила "топазовую" свадьбу: певица Глюкоза и ее муж-бизнесмен Александр Чистяков 16 лет счастливы вместе. "Годы пролетели, как один день!", - написала артистка в соцсетях, признавшись мужу в любви. Двое детей, семейная идиллия, дом - полная чаша - супружеский быт пестрит картинками красивой жизни. Однако, как выяснилось, за этим показным успехом скрываются многомиллионные финансовые аферы, суды и банкротство.

ВЫПИСЫВАЛИ ЩЕДРЫЕ ПРЕМИИ И ЗАРПЛАТЫ

Несколько лет муж Глюкозы руководил нефтяной компанией "Руспетро", однако в 2020 году ее признали банкротом: фирма не смогла расплатиться с банком по обязательствам на 11 млрд рублей. Так в организации появился конкурсный управляющий, который прошерстил не только активы нефтяников в пользу кредиторов, но и трудовые договора с топ-менеджерами. Потянулись суды о возврате якобы незаконно начисленной зарплаты и премий: мол, руководство "Руспетро" начисляло себе получку в разы больше средней рыночной ставки. Теперь с экс-сотрудников требуют и по 18, и по 20, и по 36 миллионов рублей.

Конкурсный управляющий настаивает, что свое многомиллионное вознаграждение муж певицы получил незаконно.

Александру Чистякову досталось едва ли не больше всех: управляющий потребовал арестовать его счета и имущество на сумму 62,6 млн рублей. Судя по всему, это деньги, полученные от фирмы за три года с 2016-ого по 2019-й. Несколько месяцев назад суд удовлетворил этот иск, однако муж Глюкозы подал жалобу и в итоге добился послабления: его финансы трогать не стали, а вот имущество по-прежнему под арестом. Это долгоиграющее судебное разбирательство в самом разгаре: ближайшее заседание назначено на 20 июня.

На имущество Чистякова стоимостью 62 млн наложен арест.

МУЛЬТИК ЗА МИЛЛИАРД ПРОВАЛИЛСЯ В ПРОКАТЕ

Между тем, это уже не первый многомиллионный суд бизнесмена Чистякова. В прошлом году ему вместе со знаменитой женой пришлось отвечать за мультфильм "Савва", провалившийся в прокате. Этот мультик с бюджетом в 1 миллиард рублей готовили 10 лет, а режиссером стал тогдашний продюсер Глюкозы Максим Фадеев. Главного героя он срисовал с собственного сына, который к моменту премьеры в 2015 году уже стал совершеннолетним.

Муж Глюкозы попал в черный список судебных приставов.

Создатели расстарались: мультик рисовали аниматоры из Испании, Голландии, Ливана, Колумбии, Италии, Южной Кореи и Китая. Режиссеру Фадееву пришлось лично сыграть каждого героя фильма перед камерой, чтобы анимация точно совпадала с его видением. К озвучке привлекли топовых артистов: Константина Хабенского, Федора Бондарчука, Сергея Шнурова, Григория Лепса, Лолиту Милявскую. Более того, картина вышла в США, где ее озвучили голливудские звезды - Вупи Голдберг, Шэрон Стоун, Мила Йовович... Но все это не спасло "Савву" от провала: прокат окупил лишь одну десятую часть баснословных затрат.

А вскоре выяснилось, что Глюкоза с мужем и еще одним компаньоном Сергеем Лубинецким получили из бюджета 50 млн рублей, 47 из которых должны были заплатить фирме "Наше кино" за рекламную кампанию мультфильма. Однако, супруги Чистяковы перевели партнерам лишь часть суммы и вскоре благополучно обанкротились. Обделенные партнеры подали иск. В процессе разбирательств суд установил многочисленные финансовые махинации: так, компания Глюкозы при сомнительных обстоятельствах перечислила Александру Чистякову и его офшору 18 млн рублей. А кроме того, муж певицы вывел еще 95 млн, после чего фирма уже не могла оставаться на плаву... С подозрительным банкротством в суде разбираться не стали, а вот партнерам деньги прошлось отдать: по решению суда муж Глюкозы заплатил 26 млн рублей.