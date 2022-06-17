USA Today публиковала статьи с фейками и выдуманными героями

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И на старуху бывает проруха! Даже такое солидное американское издание как «USA Today», оказывается, опубликовало несколько десятков фейков, в которых действовали выдуманные персонажи. Правда, к чести журналистов после того, как выяснилась недостоверность информации, они удалили статьи со своего сайта, о чем сами и сообщили.

Речь идет о репортере Габриэле Миранде, которая работала на газету и писала по многим темам. Тут и рост популяции свинок капибара в Аргентине, и проблема рака груди, и даже 10 самых популярных спиртных напитков на рождественские праздники. Не обошла дама стороной и политику, под ее «молот» попали протесты на Кубе и даже Украина. Про Незалежную журналист написала материал с заголовком «Это моя страна, я остаюсь» с историями про украинских женщин. Правда сейчас тексты Миранды недоступны для читателей, так что оценить их мы не можем.

- После получения запроса на исправление материалов, мы проверили работы Габриэлы Миранды. Проверка показала, что некоторые упомянутые в статьях лица не были связаны с заявленными организациями и, по-видимому, были выдуманы. Существование других упомянутых лиц не может быть достоверно проверено. Кроме того, некоторые истории содержали цитаты, которые принадлежали другим людям. В результате «USA Today» удалила 23 статьи со своего веб-сайта и других платформ за несоответствие нашим редакционным стандартам. Миранда уволилась с должности репортера «USA Today» и «USA Today Network», - говорится на сайте газеты.