Генпрокурор Игорь Краснов на ПМЭФ-2022: Мы не делим бизнес на свой и чужой, иностранные компании в России защищены

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время сессии XXV Петербургского международного экономического форума. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Павильон генеральной прокуратуры встречает гостей Питерского международного экономического форума прямо на входе. Пожалуй, останусь единственным журналистом на форуме, который не отпускал шуток на этот счет. А на второй день форума, 17 июня, прокуроры перешли от дел к слову.

Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил на сессии, посвященной защите и свободе бизнеса. Выступил ярко и даже либерально - в хорошем смысле этого вполне приличного, но несколько опошленного в последнее время у нас слова.

- С первых дней введения недружественными странами санкций, неприкрытой целью которых является причинение явного экономического ущерба нашему бизнесу и гражданам, мной приняты меры по кардинальному переформатированию нашего прокурорского надзора, - начал генпрокурор.

Краснов уверен: в нынешних условиях давление на бизнес необходимо ослаблять. О некоторых мерах генпрокурор рассказал на форуме. Например, если раньше прокуроры районов могли наведываться с проверками к предпринимателям, то теперь они должны согласовывать свои «походы» с вышестоящим начальством.

- Важной мерой является мое указание прокурорам субъектов федерации в течение суток давать оценку законности проведения гласных оперативно-раз мероприятий в отношении предпринимателей. Они являются более разрушительными для бизнеса, чем проверки, - сказал Краснов.

Игорь Краснов уверен, что по итогам нынешнего года число проверок серьезно уменьшится.

- Моя позиция - количество проводимых проверок должно снижаться. И мы будем добиваться этого всеми доступными законными способами и средствами, - заявил Игорь Краснов.

По словам Краснова, меняться должен и подход к наказаниям.

- Прорабатывается возможность рассрочки на уплату штрафа, если нарушения не причинили ущерба здоровью граждан, - уточнил глава Генпрокуратуры.

И хотя сейчас в адрес западных компаний все чаще звучит слово «недружественные», генеральный прокурор заверил: главное - не происхождение компании, а ее честная работа.

- Мы не делим добросовестный бизнес на свой и чужой. Иностранные инвестиции в Россию надежно защищены, и гарантом выступают органы прокуратуры. Компании, которые добросовестно выполняют свои обязанности, будут получать поддержку. Факты чрезмерного внимания к ним со стороны контролирующих органов будут пресекаться, - заверил Краснов. - Все это в полной мере касается как отечественных, так и иностранных предпринимателей.

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